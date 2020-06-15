人氣沙龍品牌OPI以「Color is the Answer顏色能為生活帶來力量及樂趣」為理念，選定擁有豐富多彩文化的「墨西哥」為設計靈感，於2020夏季再度展開指尖上的城市之旅，推出全新系列 —「Mexico City Collection by OPI 墨西哥城市冒險系列」！

坐擁多元歷史文化的墨西哥城，從古老文明的遺跡、象徵墨式熱情奔放文化的傳統舞蹈-哈拉貝、到享譽全球的龍舌蘭酒以及壯麗的自然景觀，充滿無限故事性與色彩張力的城市，更能解放出指尖上的狂熱，大玩繽紛一夏！

墨西哥城市冒險系列。（圖／品牌提供）

OPI全球色彩總監Jill Bartoshevich表示：「在此系列裡，我們著眼於引領街頭風格潮流的墨西哥城市，結合歷史古蹟與現代建築的新城市風貌，以及對藝術狂熱與設計的熱忱，為每位指彩迷帶來嶄新的夏季色調，包含柔和的粉嫩色、充滿活力的亮色系以及代表墨西哥城的花卉色調。特別是 #都市濾鏡(NLM91/ISLＭ91) 所代表的桃粉色，更是2020春夏伸展台各大品牌的首選。因此我們相信它肯定會成為本季的焦點色號！」

墨西哥城市冒險系列顏色飽和又繽紛，夏天擦起來很適合。（圖／品牌提供）

「Mexico City Collection by OPI 墨西哥城市冒險系列」，共推出12款夏季新色，包含擁有細緻珠光的流沙金、帶有金蔥亮片的粉膚橘、以及多款亮眼百搭的豔夏色調，全系列於2020年6月15日至全台OPI直營實體、網購通路正式登場，並同步推出一般指彩，OPI最暢銷、擁有超強光澤感與持久度的類光繚系列「如膠似漆指彩」、以及「膠糖光繚指彩」三種指彩類型，不管是喜歡在夏季選擇清涼色系的你，亦或是喜愛個性風格的你，都能透過此系列於指尖一同感染墨西哥城市的色彩魅力！

指彩也可以搭配美甲工具做出各種線條變化。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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