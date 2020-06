人氣沙龍品牌OPI以「Color is the Answer顏色能為生活帶來力量及樂趣」為理念,選定擁有豐富多彩文化的「墨西哥」為設計靈感,於2020夏季再度展開指尖上的城市之旅,推出全新系列 —「Mexico City Collection by OPI 墨西哥城市冒險系列」!

坐擁多元歷史文化的墨西哥城,從古老文明的遺跡、象徵墨式熱情奔放文化的傳統舞蹈-哈拉貝、到享譽全球的龍舌蘭酒以及壯麗的自然景觀,充滿無限故事性與色彩張力的城市,更能解放出指尖上的狂熱,大玩繽紛一夏!

墨西哥城市冒險系列。(圖/品牌提供)

OPI全球色彩總監Jill Bartoshevich表示:「在此系列裡,我們著眼於引領街頭風格潮流的墨西哥城市,結合歷史古蹟與現代建築的新城市風貌,以及對藝術狂熱與設計的熱忱,為每位指彩迷帶來嶄新的夏季色調,包含柔和的粉嫩色、充滿活力的亮色系以及代表墨西哥城的花卉色調。特別是 #都市濾鏡(NLM91/ISLM91) 所代表的桃粉色,更是2020春夏伸展台各大品牌的首選。因此我們相信它肯定會成為本季的焦點色號!」

墨西哥城市冒險系列顏色飽和又繽紛,夏天擦起來很適合。(圖/品牌提供)

「Mexico City Collection by OPI 墨西哥城市冒險系列」,共推出12款夏季新色,包含擁有細緻珠光的流沙金、帶有金蔥亮片的粉膚橘、以及多款亮眼百搭的豔夏色調,全系列於2020年6月15日至全台OPI直營實體、網購通路正式登場,並同步推出一般指彩,OPI最暢銷、擁有超強光澤感與持久度的類光繚系列「如膠似漆指彩」、以及「膠糖光繚指彩」三種指彩類型,不管是喜歡在夏季選擇清涼色系的你,亦或是喜愛個性風格的你,都能透過此系列於指尖一同感染墨西哥城市的色彩魅力!

指彩也可以搭配美甲工具做出各種線條變化。(圖/品牌提供)

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言,就有機會獲得小禮物!

★抽獎活動參加方式:

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 @3個朋友一起來看OPI夏季新品墨西哥城市冒險系列顏色繽紛超適合夏天!

★獎品內容 | 抽出三名粉絲,每人可獲得OPI墨西哥城市冒險系列指彩*1,不挑款隨機寄出。

★公佈時間 | 2020/6/24

★務必切實分享,得獎後需提供開獎前分享截圖,無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜,主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者,主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利,不另行通知,亦不進行候補。

