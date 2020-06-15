29歲美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）以火辣身材走紅，因在歌手羅賓·西克(Robin Alan Thicke)的MV《Blurred Lines》全裸演出後引發關注，之後更在電影《控制》（Gone Girl）中飾演火辣的「地表最強小三」再度轉戰電影圈。尺度向來惹火的她先前在野外解放，身穿大紅比基尼竟遮不住三點，渾圓美胸差點彈出的畫面超惹火。

擁有多國混血基因的艾蜜莉長相辨識度十足，魅惑五官配上厚唇超性感，是大票粉絲們心中的性感女神，身材完美的她因32C渾圓美胸被封為「最胸女模」，當然連私下穿搭風格都很前衛，先前她和老公到戶外玩耍，身穿一套布料極少的三點式比基尼，讓W型水滴奶全被看光，相當惹火。

艾蜜莉與演員老公塞巴斯蒂安貝爾麥克格萊德（Sebastian Bear McClard）結婚邁入2年，時不時就在會IG上曬恩愛，兩位帥哥美女的甜蜜互動總能羨煞眾人。

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