穆熙妍身高173公分，體重50公斤，身材纖細高挑，完全是天生的衣架子！許多女生過了25歲代謝漸漸變慢，會覺得吃什麼都好容易發胖，今年41歲的穆熙妍特別分享了自己的減肥飲食秘訣，這麼吃讓他兩周就降了2公斤，身材線條也變得更好看，快來看看他怎麼維持好身材！

▍1.澱粉、蛋白質分餐吃

穆熙妍表示他非常認同「腹肌是在廚房練出來的」這句話，想要減肥還是要以飲食控制為主。而他減肥時的飲食原則就是會把碳水和動物性蛋白質分開吃，如果想吃飯就不能配肉蛋魚，而是要配蔬菜，想吃肉蛋魚的話就搭配蔬菜吃，不能搭配澱粉類。有些人會以為水果算蔬菜類，穆熙妍提醒水果含糖量高，不是蔬菜，果糖也會讓人發胖！

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▍2.減脂千萬不能吃這些

穆熙妍攝取蛋白質以肉類為主，但要避開肥肉和內臟，以雞肉、海鮮、牛瘦肉為主，豬肉脂肪較高，減肥時盡量不要吃。減肥時絕對不能吃甜點、零食和精緻加工類食物，盡量吃食物的原形。不能吃炸物，炸過再烤、再滷的食物當然也不行。完全不喝含糖飲料，減肥期間只能喝無糖的咖啡、茶、水，當然也絕對不能吃宵夜。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 下午 11:21 張貼

▍3.每天觀察體重變化

穆熙妍每天一定要量體重，每天早上脫光上體重計，他提醒看體重不用太在意小數點後的變化，只要大方向體重有漸漸減輕即可。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 9:59 張貼

▍4.維持身體新陳代謝正常

穆熙妍每天會喝2000cc的水，因為喝水能促進新陳代謝，若不喜歡沒味道的水，也可以加檸檬和茶包增加風味。他提醒減肥時千萬不要熬夜，因為充足的睡眠能讓新陳代謝更好，睡不好的人不會瘦！另外也要注意每天都要排便，他自己會吃酵素來維持排便頻率，沒有特別推薦哪個酵素，大家選擇自己吃了有感的即可。

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Mu（@crystalpancake）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 上午 2:04 張貼

▍5.固定運動

穆熙妍減肥時一周會運動3至5次以上，主要做有氧運動，每次運動至少40分鐘，快走、慢跑、踏步機都可以，運動後要做好伸展運動，就算沒有努力做訓練腹肌的運動，只要體脂下降m腹肌也會顯現出來。

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