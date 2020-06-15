家樂福今（15日）起至7月31日犒賞會員，凡單筆買指定商品每滿500元可抽價值9999元的「福容心假期環島任你遊住宿券」，共有50個名額，可自選淡水漁人碼頭、福隆、麗寶樂園、墾丁、花蓮。

家樂福獨家「農香蒟蒻冰」，有信義青梅（圖）、大湖草莓、關廟鳳梨、玉井芒果，口感細緻、少纖維，表現水果原味，每盒510g、95元。（家樂福提供）

由於觀察到全民面對解封後的新生活除了期待振興三倍券，還期待假日何處去，家樂福為了讓會員暢遊台灣，與福容大飯店合作，幫會員圓環島夢。7月31日前會員單筆購買雜貨食品（常溫、冷凍、冷藏）、家庭清潔用品/用具、個人清潔、衛生用品、美妝保養品，每滿500元可獲1次機會，抽「福容心假期環島任你遊住宿券」。

家樂福獨家「山田村一三文治冰淇淋系列/」，有在地落花生（圖）、鮮芒果、醇芋頭、草莓果粒、超濃巧克力，每個90g、55元。（家樂福提供）

近期人氣雜貨食品有家樂福自有品牌的「傳統韓式大頭菜、泡菜」、「黑豆醬油、古釀醬油」，以及熱銷的「KIKI捏花水餃」。上半年雖受到疫情影響，冰品卻逆成長，統計今年1月至6月較去年同期相比國產冰品銷售增逾1成，5月單月增近4成。

家樂福「傳統韓式大頭菜（圖）、泡菜」，通過潔淨標章無添加認證，每罐600g，原價149元、17日至30日特價139元。（家樂福提供）

今年冰品也因MIT躍升新主流，改變以往主推進口款，超過7成是國內冰品，創新口感與結合在地農產都是網路話題焦點。像是家樂福獨家與農會合作的「農香蒟蒻冰」，有大湖草莓、關廟鳳梨、玉井芒果、信義青梅4種口味，獨家的「山田村一三文治冰淇淋系列」全新花生口味，也採用雲林花生，把花生角烤焙搭配花生醬製成內餡。

家樂福「黑豆醬油（圖）、古釀醬油」，採用整粒大豆釀造，100%無添加，每瓶420ml，原價136元、17日至30日特價129元。（家樂福提供）

至於在地百年老店與知名餐廳的新款冰品，也有高關注度，其中，「東和花生雪糕」出自成立超過百年的東和製油廠，採用台灣九號花生醬製成花生雪糕，可吃到整顆花生；17日至30日會員單筆購買指定冰品，會員紅利點數10倍送。