伊林名模吳品萱恢復單身後，把時間和精力放在一對雙胞胎兒子身上，迄今已有兩年沒接通告。日前她復出走Jheng珠寶秀，開秀前不僅加強訓鍊減重兩公斤，拍照時還擔心自己不夠美，央求攝影師「拍瘦一點」，但其實她多慮了，鏡頭前的她依舊美豔如昔，尤其是彈指可破的雪白肌膚，將JHENG「眾生臉譜」珠寶襯得更加光采奪目。

昔日是走伸展台的伊林名模，如今則是一對雙胞胎兒子的母親，吳品萱的人生大轉變，笑中帶淚。「我復出走秀，兒子比我還要緊張興奮！」吳品萱笑說，前幾天她吃了一盤蝦仁蛋炒飯，還沒吃幾口，兒子就毒舌叨念：「妳很胖，不要再吃了！」

吳品萱佩戴JHENG珠寶「眾生臉譜」系列黑鑽檸檬水晶臉譜胸針，也可當鍊墜佩戴，225萬5000元。（粘耿豪攝，服裝提供／UUIN ，場地提供。老爺大酒店）

工作當天，兩個兒子看到媽媽盛裝打扮，就像是戀愛似的直盯著她瞧，嘴甜頻頻讚美「媽媽好漂亮」。平時吳品萱的衣著若是太性感，兒子會生氣，但走秀當天她穿了一件低胸裸肩的禮服，詢問兒 子的意見，兒子體貼地說：「工作可以穿露一點沒關係！」，讓吳品萱大笑不已。

吳品萱佩戴JHENG珠寶「眾生臉譜」系列黑鑽檸檬水晶臉譜胸針，也可當鍊墜佩戴，225萬5000元。（粘耿豪攝，服裝提供／UUIN ，場地提供。老爺大酒店）

都說養兒育女不易，「一打二」養育雙胞胎兒子，更是難如登天，尤其五歲的兒子正值活潑好動的年紀，只要一個不留神就會出狀況，加上兄弟倆愛鬥嘴吵鬧，把吳品萱操到虛脫。

吳品萱笑說，以前孩子還小時，她可以一手抱一個，穿高跟鞋走秀都沒問題，但現在兒子已經快20公斤，一個都抱不動了，又何況要抱兩個。日前她帶兒子出門返家，在停車場停好車，兩個兒子因剛睡醒不肯走路，哭著要她抱，「我才一開口說『媽媽抱不動你們兩個』，鼻子一酸眼淚就掉了下來，母子三人就在停車場抱著一起哭！」

JHENG珠寶「眾生臉譜」系列月光石臉譜胸針，可當鍊墜，主石是月光石，96萬8000元。（JHENG提供）

JHENG珠寶「眾生臉譜」系列水晶臉譜，主石為檸檬水晶，121萬元。（JHENG提供）

經歷「一打二」笑中帶淚的無奈，吳品萱對於這回能重返時尚為 JHENG珠寶走秀，分外珍惜，言談間更難掩興奮。她選擇佩戴兩款JHENG珠寶「眾生臉譜」系列作品，五彩繽紛的華麗珠飾襯托水晶主石，設計靈感源自京劇中的人物，儘管角色各異，但總能從中玩味領悟出不同的人生智慧，同時也從中凝聚人與人之間流動的情感，平均每件作品必須耗時3年才能完成，每件作品都是獨一無二之作，值得擁有珍藏。

JHENG珠寶「眾生臉譜」系列翡翠臉譜，主石為翡翠，121萬元。（JHENG提供）

JHENG珠寶「眾生臉譜」系列墨翠臉譜，主石為墨翠，125萬4000元。（JHENG提供）