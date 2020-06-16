三星Galaxy Buds＋ BTS Edition，以嶄新的紫色愛心設計，象徵BTS防彈少年團與全球粉絲緊密連結。（Samsung提供）

Galaxy S20＋ 5G BTS Edition，3萬6900元。（Samsung提供）

由三星手機與南韓超人氣男子團體－BTS防彈少年團，所聯手發表的SAMSUNG Galaxy S20＋與 Galaxy Buds＋ BTS Edition，將於本周五6月19日開放預購，7月9日全球同步開賣，網路上已掀起大量歌迷討論，質感的紫羅蘭系配色，也讓部分「A.R.M.Y」們願捨iPhone入手Samsung S20。

「A.R.M.Y」為BTS的官方歌迷名稱，意指「值得景仰的青年代表」，加上英文「ARMY」又是軍隊之意，也可套用在這個對BTS忠心、向心十足的群體粉絲上；而BTS周邊的銷售更是驚人，據了解每年可為南韓帶來至少1000億台幣的收益。這回預購Galaxy S20＋ 5G還附樂團成員的照片小卡，更讓想收藏的粉絲詢問度暴增。

最新推出的Galaxy S20＋ 5G，採用紫色玻璃金屬外觀，並搭配該樂團的徽章，與紫色愛心圖示，讓粉絲透過手機與穿戴裝置，宣示對偶像的忠實擁護，辨識度極高，內建BTS主題桌布，和粉絲社群平台Weverse，加上聯名專屬貼紙，及樂團成員的照片小卡。

而穿戴式耳機Galaxy Buds＋ BTS Edition，也擁有BTS元素的獨特外型設計，讓粉絲零距離享受BTS的音樂洗禮，部分粉絲比起手機，更想入手新耳機，表示紫色外型的美感超高。

Galaxy S20＋ 5G和Galaxy Buds＋ BTS Edition，自6月19日起至6月30日止，於全台指定通路開放預購，並於該團粉絲會成立7周年紀念日－7月9日在台上市。Galaxy S20＋ 5G BTS Edition單機售價3萬6900元。Galaxy Buds＋ BTS Edition售價6990元。此外，台灣三星另推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，可享5折加購Galaxy Buds＋及無線閃充充電板限定版。