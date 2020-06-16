少女時代出身的秀英，以甜美外表、修長的腿部線條與開朗的個性受到粉絲們喜愛，近日在IG上曬出泳裝辣照，隱藏許久的「側乳刺青」也一併公開，令粉絲們看得臉紅心跳。
經常透過IG與粉絲們互動的秀英，不久前曾分享出帥氣熱舞短片，在影片中她穿著透視白襯衫，露出結實腹肌與好身材吸引超過90萬人觀看。
這兩日，她再度曬出之前旅遊時的泳裝照，只見她穿著細肩帶泳裝，露出側面刺青，在泳池邊曬著太陽，再度引起網友討論，紛紛留言「原來姐姐也有刺青」、「好性感」、「又帥又辣的秀英」。
少女時代出身的秀英，以甜美外表、修長的腿部線條與開朗的個性受到粉絲們喜愛，近日在IG上曬出泳裝辣照，隱藏許久的「側乳刺青」也一併公開，令粉絲們看得臉紅心跳。
經常透過IG與粉絲們互動的秀英，不久前曾分享出帥氣熱舞短片，在影片中她穿著透視白襯衫，露出結實腹肌與好身材吸引超過90萬人觀看。
這兩日，她再度曬出之前旅遊時的泳裝照，只見她穿著細肩帶泳裝，露出側面刺青，在泳池邊曬著太陽，再度引起網友討論，紛紛留言「原來姐姐也有刺青」、「好性感」、「又帥又辣的秀英」。
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