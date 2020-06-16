少女時代出身的秀英，以甜美外表、修長的腿部線條與開朗的個性受到粉絲們喜愛，近日在IG上曬出泳裝辣照，隱藏許久的「側乳刺青」也一併公開，令粉絲們看得臉紅心跳。

經常透過IG與粉絲們互動的秀英，不久前曾分享出帥氣熱舞短片，在影片中她穿著透視白襯衫，露出結實腹肌與好身材吸引超過90萬人觀看。

這兩日，她再度曬出之前旅遊時的泳裝照，只見她穿著細肩帶泳裝，露出側面刺青，在泳池邊曬著太陽，再度引起網友討論，紛紛留言「原來姐姐也有刺青」、「好性感」、「又帥又辣的秀英」。

AOA 智珉超短裙至翹臀！一抬手露「三角洲黑影」險走光
孫藝真遭造型師出賣！前傾倒出「飽滿雙峰」引暴動

#少女時代 #秀英 #韓星 #女星 #韓國女星 #側乳 #刺青 #側乳刺青 #泳裝 #IG #辣照