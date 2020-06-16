自2019年底，ETUDE正式進軍屈臣氏，短短半年已經插旗台灣1百多家店，預計2020年底到達2百家門市的進駐！

ETUDE大幅度的開櫃，主要考量來自消費者的心聲，許多消費者反應，期待擁有更便捷的購物管道買到ETUDE，所以大舉展店來積極回應消費者。藉此，自6月中旬開始展開ETUDE x Watsons展店小樹苗計畫，以台北板橋、台北時代、台中逢甲這三家店舖為圓心，陸續進駐這三家店舖五公里內屈臣氏櫃位，讓商賣版圖更加擴張；這三家ETUDE指定門市就像是小種子，準備開枝散葉到屈臣氏中，繼續發光發熱！

即日起ETUDE台北板橋、台北時代、台中逢甲，全館2件7折、3件6折。（圖／品牌提供）

ETUDE x Watsons展店小樹苗計畫說明未來ETUDE的實體店鋪發展會以屈臣氏為主，同時推出通路的限定商品及活動來深耕這塊美妝版圖。預計年末也將發展旗艦店，讓更多ETUDE品類出現在WATSONS服務更多消費者。在小樹苗展開之前，需要所有喜愛ETUDE的你一起來賣力的灌溉種子，讓它有充足飽滿的元氣迎接下個階段，所以選定的種子店會進行一系列的灌溉計畫，給ETUDE一片沃田，繼續茁壯回饋所有美妝的愛好者！

6/15起連續7周，每周推出不同的買一送一活動，包含保養系列、唇類商品、眼妝商品、底妝商品等皆在不同周買一送一。（圖／品牌提供）

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