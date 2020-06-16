口罩不離身帶來各種肌膚問題，小痘痘粉刺浮現、臉龐泛黃乾巴巴、動不動就敏感，連細紋都冒出來，你的心聲被聽到了！DARPHIN今夏特別推出「初戀素顏新肌護膚會」，將為你的問題肌對症下藥，訂製出專屬的芳療保養處方箋！

今夏DARPHIN推出的護膚體驗，特別針對四大口罩肌困擾做調理，大量使用被暱稱為「療癒小粉紅」的全效舒緩精華液，再搭配使用命定芳療保養品和獨家經典法式手技，精準地針對不同顧客的肌膚構造及肌肉線條，利用360度的沙龍級沉浸式按摩手技，透過舒展、輕彈、揉捏按摩引領療癒旅程，彈指間發揮極致保養功效，以粉紅花植療癒力，守護紅潤透亮的健康氣色。

臨櫃或網路預約後，繳交預約金NT1,000元(預約金可全額折抵商品)，即可享有專屬的護膚時段，可選擇療程包含舒緩勻潤療程、緊緻提拉療程、勻亮抑痘療程、粉紅氣色療程，每個療程皆為45分鐘，再贈限量訂製「小粉紅乾髮巾」。

預約初戀素顏新肌護膚會可獲得限量訂製「小粉紅乾髮巾」。（圖／品牌提供）

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