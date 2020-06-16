李冰冰是台灣人都很熟悉的大陸演員，今年47歲的他完全看不出實際年齡，讓女生們特別好奇他是怎麼化妝保養的。夏天到了，許多人會有眼妝暈染的困擾，李冰冰特別分享了自己的「超強定妝法」，特別推薦敏感肌嘗試！

李冰冰分享自己是屬於敏感膚質，尤其眼周非常敏感，有時眼睛化妝後就會有會乾、紅、癢的過敏情形，他分享這其實是因為定妝沒有做好，讓化妝品掉入眼中，直接導致眼睛的過敏症狀。

在 Instagram 查看這則貼文 Li Bingbing 李冰冰（@libingbing）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 2 日 上午 7:46 張貼

畫眼妝時李冰冰很重視眼周定妝，但如果直接拿粉撲按在上下眼皮上，很容易讓睫毛沾滿蜜粉，而在眨眼的時候讓蜜粉會掉到眼睛裡，眼睛就會非常癢！他分享自己在眼周使用蜜粉時，會把粉撲折一半，只把粉按壓在眼皮上，不讓蜜粉沾在睫毛上，就能避免眼睛過敏紅癢。撲好蜜粉後李冰冰還會用指腹按壓眼周，讓蜜粉和肌膚更服貼，妝效也可以更均勻。

李冰冰定妝眼周時，會把粉撲折一半，避免蜜粉碰到睫毛。（圖／小紅書@李冰冰）

蜜粉的選擇方面，李冰冰喜歡選擇透明色的蜜粉，而且偏好質地輕薄、妝感霧面的蜜粉，他覺得可以讓可以讓底妝看起來更乾淨，讓整體妝容達到更好的效果。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：