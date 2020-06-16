情侶同居一起生活就會暴露很多問題，兩個人能不能繼續走下去，還是要看兩人是否能看到對方的缺點後，依然愛著彼此。以下看看哪些星座組合同居後不停爭吵，甚至會導致分手！

▍1.水瓶座VS金牛座

水瓶座熱愛自由獨立，喜歡和朋友出去玩，而務實的金牛只是可望能有一個安穩的家庭，若是這兩個星座住在一起，那就會容易發生衝突，例如水瓶座總以自我為中心，經常和朋友出去吃喝玩樂，其中可能會有異性，雖說金牛很能忍，但內心的不安和怨恨還是會不斷累積的。

▍2.處女座VS雙魚座

處女座天生勞碌命，是標準的現實派，可雙魚卻是夢幻派，本來就多愁善感又敏感的他們還特別喜歡幻想，這是一對容易產生誤會的星座組合，一旦同居，處女座在忙或電話打不通時，雙魚就會開始產生不安，並不斷幻想這是背叛的表現，這樣互相猜忌，就算再忠誠的人也會被冤枉死。

▍3.獅子座VS巨蟹座

一邊是自尊心超強的獅子座，一邊是勤儉節約的巨蟹座，這樣兩個星座一旦同居，最常在經濟和面子上吵架，同居之後兩人需要面對的大部分問題都是柴米油鹽的瑣事，獅子座是個拉不下面子的人，常常會買一些奢侈的東西，而巨蟹就會覺得這樣太舖張浪費，兩個人常常因為經濟陷入沒完沒了的爭吵。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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