上半年過得還順利嗎？受到疫情影響，許多人也跟著事業不順、收入減少，就連生活開銷都相當緊繃！不過搜狐號「小玲星座」指出，有4個生肖從6月中起財源將滾滾而來，還有貴人相助，就連桃花也旺到不行，下半年運勢將逆轉直上，值得好好把握良機。

生肖屬虎

上半年受「災煞」、「飛廉」影響而財運不佳，但6月中後事業宮有「咸池」、「天機」，運旺、財旺、桃花旺，而且八方財源滾滾來。接下來4個月投資容易獲利，但還是需要留意小人趁虛而入，要耐得住寂寞、繼續努力，不久之後就會發現生活處處有驚喜。

生肖屬兔

上半年不管自己打拼得多辛苦，接下來將有貴人從天而降，但還是要多注意健康，才能在好運來臨的同時繼續努力、堅持下去。屬兔的人天生五行中的「木」就旺，其中1951年生的人有機會在6月中後得到1974年屬虎的人相助，形成「寅水生卯木」，若能好好把握，資產有機會大幅增加。

（示意圖／Pixabay）

生肖屬蛇

上半年事業運受到「沉浮」、「歲破」星影響，只能賺到小錢；6月中後運勢扶搖直上，官祿宮有「天姚」、「天魁」，將遇到可以賺大錢的機會，而且就連桃花也是接二連三冒出來。不過接下來3個月投資需要謹慎、規避風險，同時還要謹言慎行，以免捲入不必要的是非之中。

生肖屬狗

屬狗的人天生五行中以「土」相輔，其中1982年次的人在6月中旬起，可能得到1970年次屬狗的貴人幫助，形成「戌金生戌水」的格局，財運將有一飛沖天的機會，心情也會跟著每天都很好。不過少數屬狗者若福德宮遇「盤根」凶星，可能會導致心情不佳、肩膀疼痛及其他健康問題，需要多加留意。

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