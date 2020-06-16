「甜姐兒」侯佩岑笑容甜美、氣質優雅，受到許多知名精品愛戴，她也經常在社群平台分享穿搭照，成為女性粉絲的參考典範。近日，侯佩岑罕見PO出一張穿著斜肩的衣服，性感又迷人的模樣引起網友狂讚！

平常穿著偏保守、氣質的侯佩岑，15日在IG上傳一系列穿搭照，寫道：「珍惜平凡的日常……」畫面中，她放下褐色長髮，化著精緻妝容，身穿粗條紋的連身短褲，正面開深V，直接拉出一個斜肩露鎖骨、雪白香肩，讓網友看得直呼：「美麗媽媽衣服怎麼不拉好啦」、「好辣」、「香肩小露」。