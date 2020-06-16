南韓人氣女星朴信惠，於6/15下午與男星劉亞仁一同出席新片《#Alive》上映記者會，當天她穿著一件深V西裝外套搭配短裙現身，吸引網友的目光。

6/24號即將上映的電影《#Alive》中，朴信惠將與劉亞仁一同面對喪屍，飾演努力活下去的倖存者。而15日的記者會上，朴信惠以一襲塗鴉西裝外套搭配同系列短裙，秀出修長美腿，側身時微微露出內搭蕾絲黑背心，一出場便成為全場矚目的焦點，網友看到也紛紛留言「太期待新片了」、「神仙組合」、「姊姊狀態越來越好了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Maris（@1marisone）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 2:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn Ruaza Ravelo（@minozminshin_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 8:39 張貼