南韓人氣女星朴信惠，於6/15下午與男星劉亞仁一同出席新片《#Alive》上映記者會，當天她穿著一件深V西裝外套搭配短裙現身，吸引網友的目光。
6/24號即將上映的電影《#Alive》中，朴信惠將與劉亞仁一同面對喪屍，飾演努力活下去的倖存者。而15日的記者會上，朴信惠以一襲塗鴉西裝外套搭配同系列短裙，秀出修長美腿，側身時微微露出內搭蕾絲黑背心，一出場便成為全場矚目的焦點，網友看到也紛紛留言「太期待新片了」、「神仙組合」、「姊姊狀態越來越好了」。
南韓人氣女星朴信惠，於6/15下午與男星劉亞仁一同出席新片《#Alive》上映記者會，當天她穿著一件深V西裝外套搭配短裙現身，吸引網友的目光。
6/24號即將上映的電影《#Alive》中，朴信惠將與劉亞仁一同面對喪屍，飾演努力活下去的倖存者。而15日的記者會上，朴信惠以一襲塗鴉西裝外套搭配同系列短裙，秀出修長美腿，側身時微微露出內搭蕾絲黑背心，一出場便成為全場矚目的焦點，網友看到也紛紛留言「太期待新片了」、「神仙組合」、「姊姊狀態越來越好了」。
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