最近是畢業季，YouTuber「一隻阿圓」翻出就讀高雄科技大學時的舊照，當時她留著長髮，臉上還有些許嬰兒肥，某些角度被網友認為很像林依晨。

阿圓15日透過社群平台上傳4年前大學畢業的照片，當時23歲的她擁有及胸長髮，身穿黑色學士服和外語學院合影，還擔任畢業生代表上台演講，青澀的臉龐略帶嬰兒肥，網友看了直呼：「以為是林依晨」、「超可愛耶」、「那時候好青澀」。