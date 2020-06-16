一隻阿圓4年前畢業照曝光！青澀臉龐神似林依晨 14:422020/06/16 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一隻阿圓外型甜美。（圖／[email protected] nanaciaociao） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最近是畢業季，YouTuber「一隻阿圓」翻出就讀高雄科技大學時的舊照，當時她留著長髮，臉上還有些許嬰兒肥，某些角度被網友認為很像林依晨。 阿圓15日透過社群平台上傳4年前大學畢業的照片，當時23歲的她擁有及胸長髮，身穿黑色學士服和外語學院合影，還擔任畢業生代表上台演講，青澀的臉龐略帶嬰兒肥，網友看了直呼：「以為是林依晨」、「超可愛耶」、「那時候好青澀」。 一隻阿圓公開4年前畢業照，長髮+嬰兒肥的特徵有網友認為像林依晨。（圖／[email protected] nanaciaociao） 阿圓4年前是畢業生代表。（圖／[email protected] nanaciaociao） 一隻阿圓分手4個月突PO婚紗照！「正面透視」禮服開深V 林俊傑前女友Yumi脫了！辣露雪乳三角地帶 #林依晨 #一隻阿圓 #青澀 #阿圓 #高雄科技大學 #嬰兒肥 #畢業 #畢業照 也許您會感興趣 推薦閱讀 最美空姐深V爆乳裝！深夜同框「華航林依晨」警察找上門原因曝光 08:512020/04/03 星光 「華航林依晨」外套裡沒穿衣！深V內在美擠出深溝川字肌 13:062020/04/30 星光 一隻阿圓分手4個月突PO婚紗照！「正面透視」禮服開深V 00:032020/05/20 星光 華航林依晨買下北市信義區豪宅！內部裝潢曝光 15:162020/06/04 星光 蕾菈公開「一夜床戰4次」實錄！自爆2天啪一次 15:342020/06/11 星光 時尚熱門新聞 MC HotDog熱狗女友激凸了！兩粒緊貼超低胸薄衣 - 星光 - 時尚 子瑜生日照藏亮點！超低胸上衣彎腰「倒出雪白半乳」 - 星光 - 時尚 E級女神陳夢晨挺圓規奶！轉身辣露裸背 - 星光 - 時尚 TWICE定延V領太低胸！彎腰「炸出黑影深溝」 - 星光 - 時尚 單身太冤枉！顏值高氣質好卻沒人追的星座女 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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