擁有9頭身完美比例的南韓網紅lloveeely，憑著甜美臉蛋與前凸後翹的身材在網路上吸引超過43萬人追蹤。近日，她PO出在泳池畔曬日光浴的美照，一併秀出性感曲線令網友看得臉紅心跳。

被網友封為「真人版娜美」的她，經常不吝嗇的在IG上秀出完美好身材，不久前才曬出比基尼辣照引發話題的她，日前再度分享先前去旅行時所穿的緊身泳裝。

在 Instagram 查看這則貼文 @lloveeely 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 下午 10:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @lloveeely 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 下午 10:06 張貼

只見她開心的趴在泳池畔的手把上，大方秀出性感美背與C形側乳弧線，加上圓潤的蜜桃臀，讓網友看了紛紛留言「這是人的身材嗎？」、「太絕了」。