韓國人氣女星朴信惠(PARK Shin Hye) 身穿FENDI預計於本月25日上市的 California Sky 全新系列時裝出席新電影《#Alive》媒體發布會，展現俏皮靚麗的女神魅力與時尚風姿。

FENDI California Sky 系列為品牌設計總監Silvia Venturini Fendi 與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 繼去年七月合作打造倫敦 Harrods 百貨的 FENDI CAFFE 及 Peekaboo Bar 期間限定店之後，再度獨家攜手合作，為 Silvia Venturini Fendi 設計的早秋20系列，打造美國加州充滿活力又自由奔放的風情。

朴信惠搶穿FENDI度假風時裝！黑白3D立體設計超俏皮（圖／品牌提供）

以獨特黑白兩色麥克筆繪畫風格而享譽全球，成為當代藝術領域最受注目人物之一的 Joshua Vides，揮灑其卡通般的創作筆觸與招牌麥克筆筆觸，延續其著名的黑白兩色設計風格，繪製多款散發出都會及度假風格的車縫線和滾邊，創作出令人眼花繚亂的精美圖案與迷人的 3D 立體錯覺效果。

朴信惠搶穿FENDI度假風時裝！黑白3D立體設計超俏皮（圖／品牌提供）