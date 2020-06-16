過去房市多頭時期，新莊副都心多個豪宅社區的大坪數產品，觀察中央路近1年中近1實價交易，仍在賠售，最多賠了近千萬元，房地產業者分析，除了以中小坪數的首購剛性買盤撐盤，大坪數豪宅無人承接，建商降價求售，也使得部分投資客必須認賠殺出。

根據全國不動產企研室統計新莊副都心中央路近1年中大坪數社區賠售紀錄，包括「新富邑」、「新潤都峰苑NO1」，「中央公園」等近一年都有住戶賠售，共有九筆，其中最多賠了950萬元，最少賠451萬元。以成數來算，最多賠了近3成。

新莊副都心中央路豪宅，包括「遠雄中央公園」、「遠雄米蘭公園」、「新富邑」、「新潤都峰苑NO1」近1年實價揭露資訊，發現多筆慘賠1~2成、賠售上百萬交易，等於直接賠掉一間雙北小套房，如「遠雄中央公園」百坪豪宅慘賠逼近千萬、高達950萬元；「遠雄米蘭公園」中坪數產品也虧損858萬元，新莊中央路可說是成為慘賠一條街。

觀察賠售交易狀況，多數賠售屋主建物取得時間為2013~2015年，此時正值房市高峰急轉直下時期，新莊副都心重畫區在2012~2015年房市最貴時期，房價一度來到6字頭，當時就連頭前重畫區也有5字頭水準，隨著房市轉弱，副都心房價修正最為有感。現在房價則來到每坪38~46萬元，因此過去在副都心買在房市高點的民眾，現在只要有轉手成交就是賠售。

全國不動產總經理藍怡婷分析，過去房市多頭時期，重畫區大坪數豪宅在預售屋拉抬房價之下來到相對高點，現在房市回歸基本面，以中小坪數的首購剛性買盤撐盤，大坪數豪宅無人承接，加上現在建商賣得更便宜，使得買在高點的投資客只能認賠殺出。

不過，當地業者指出，目前副都心最大的捷運機場線利多已出盡，近來再出現宏匯廣場即將試營運議題，多數新案已將大坪數產品改切成市場主流中小坪數產品，加上房價已到甜蜜點，2~3房型產品近2~3年去化極快，且陸續有新案推出。