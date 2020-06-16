適合旅行的夏天卻不能出國?就讓寶可夢陪你一起在家抓寶吧！今年春天剛上市的 PEACH JOHN 姊妹品牌 GiRLS by PEACH JOHN 主打年輕族群，在日本話題熱賣的寶可夢系列商品，台灣在6/17起也買的到！寶可夢的皮卡丘、伊布、胖丁等人氣角色現身在內衣、睡衣及束口袋等多款商品，從內到外為生活帶來滿滿的寶可夢活力！

今年春天上市即受到很多好評的「Peasy 無痕零著感無鋼圈內衣」全新推出皮卡丘圖案，這次不只有內衣，還推出了搭配內褲，蕾絲滾邊設計還增加一點小性感。鵝黃底色上佈滿皮卡丘的表情包，更有以仙子伊布為概念的「寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組」，整圈粉紅蕾絲滾邊，搭配藍色的細肩帶，更增仙氣！單側肩帶及內褲的兩側都有緞帶蝴蝶結，不論是配色、裝飾還是材質都最夢幻！

寶可夢迷必收皮卡丘內衣、胖丁睡衣！PEACH JOHN陪你宅在家（圖／品牌提供）

GiRLS by PEACH JOHN 首次推出的睡衣系列，請到寶可夢的超人氣角色胖丁登場。襯衫式的睡衣和長睡褲，胸前口袋繡有 POKÉMON GiRLS 的 LOGO，褲頭使用緞面綁帶更添質感。色系是胖丁的淡粉色，加上淺黃色線條印上滿滿的胖丁與音符，彷彿聽到胖丁的歌聲就會睡著，跟睡衣的搭配再適合不過！

寶可夢迷必收皮卡丘內衣、胖丁睡衣！PEACH JOHN陪你宅在家（圖／品牌提供）