疫情在上半年逐步獲得控制，但根據房仲針對網路購屋調查，民眾對於後疫情階段的房價看法呈現分歧，但超過4成6消費者認為下半年是最佳購屋時機，另外，調查也顯示，觀察今年Q2七都平均房價，發現桃園、新竹、台南三都，受惠於產業人口強勁剛需帶動下，使當地平均房價突破歷史高點。

根據永慶第三季房產趨勢調查，觀察2020年1~5月七都交易量，為近5年同期首度呈現衰退，且較去年同期衰退2.8%，約9.38萬戶，但價格卻硬朗挺拔，2020年第二季七大都會區房價，與歷史高點相比，桃園、新竹，台南三縣市均價，已超過歷史高點，新竹上漲3.2%最多，桃園上漲1.1%、台南上漲1.5%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析，房價超過歷史高點的三縣市都有以下共通點，擁有科學、工業園區，不斷有產業人口進駐城市，加上房價相對便宜，即使建照量、新增供給量處於高點，但當地購屋剛需強勁，以及超低利率環境下，購屋負擔相對減輕，去化極快，以全台建商搶進台南推案，但預售案很快就完銷，就可出端倪。

另外，根據永慶第三季網路會員調查，民眾對房市看法兩極，看跌房價比例由疫情發生前的30%驟升至55%，再降至本季的35%；認為房價維持不變的比例，由第一季的45%降至上季的30%，再回升至本季的35%，看漲比例則從第一季的25%降至15%，第三季再回升至30%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，由於國內疫情控制得宜，逐步解封，疫情對於房市影響不大，加上央行降息、市場資金氾濫以及台商回流的狀況下，房市成為吸引資金停駐的標的，因此，消費者對於房價看法轉趨樂觀，對於房價預期轉為正面；但另一方面則認為，疫情仍未完全消失，對於無法預測的未來，部分消費者抱持著相對悲觀的看法，讓房價趨勢看法呈現兩極化趨勢。

此外，調查也顯示，有將近5成、約45%民眾認為，房地產為資金首要避險標的，其占比創2018年Q4以來新高，黃金避險收斂，跌破2成，且超過5成4民眾下認為，受疫情衝擊，使得議價空間變大，因此超過4成6消費者認為下半年是最佳購屋時機。

葉凌棋認為，即便下半年逐步邁入後疫情階段，在疫情還未完全獲得控制、疫苗問世之前，下半年變數仍多，交易量仍不容樂觀，以目前房市交易量推估，上半年買賣移轉棟數可能落在14.2萬至14.6萬棟間，相比去年同期，落差幅度在-1%至2%內。