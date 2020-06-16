2020年最強一檔聯名商品，準備攻佔你的化妝包，迪士尼TSUM TSUM系列和ETUDE合作推出超萌美妝，邀你一起玩轉夏天，展開AWESOME PARTY！

ETUDE在今年夏天推出TSUM TSUM聯名商品，一共祭出21個品項，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉、美妝工具一應具全。因應疫情，推出的唇釉具有持色效果，可以單上一層後，利用面紙壓起多餘唇釉，再隔著面紙在唇上輕拍蜜粉，就能達到持久不掉色的完美唇色，戴口罩也不掉妝。

本次TSUM TSUM聯名商品推出21個品項，右圖的TSUM TSUM系列果凍慕斯唇釉是不倒翁造型超可愛！（圖／邱映慈攝影）

本次唇釉主打色為 #RD301與妮的浪漫、#PK001紅粉火腿，有染唇效果，擦上後用面紙抿掉表層就不需擔心沾到口罩。（圖／邱映慈攝影）

夏天的高溫可能引起出油量的提升，導致肌膚狀況不穩定，引起敏感反應；因此推出全新底妝的TSUM TSUM系列果凍潤色霜，富含水分的果凍質地，輕拍立即為肌膚降溫，提升肌膚明亮度，達到霧面好膚質。搭配使用TSUM TSUM系列粉撲組，讓奇奇蒂蒂陪伴你的夏日上妝時光超療癒！

TSUM TSUM系列果凍潤色霜質地猶如冰涼的果凍，搭配奇奇蒂蒂粉撲可愛到讓人捨不得用！（圖／邱映慈攝影）

TSUM TSUM聯名的腮紅餅本次推出5色，百搭的 #OR201黛上完美氣色無論什麼膚色都能駕馭，新色 #PP502紫愛烏蘇拉是粉質細緻的紫腮，刷起來超顯白，肌膚更有透明感。另外每到夏天都大熱賣的油光掰掰蜜粉也推出TSUM TSUM聯名款，還搭配方便攜帶的三合一筆刷，兼具三種功能，腮紅刷、蜜粉刷、提亮刷等效用，附上收納網，讓你更收藏更加衛生簡便。

TSUM TSUM 系列甜心頰攻～好氣色腮紅餅色彩輕柔，在艷陽下展現微透光的好氣色。（圖／邱映慈攝影）

TSUM TSUM系列油光掰掰調理蜜粉粉質非常細緻，另外還推出TSUM TSUM系列全能三合一筆刷可搭配使用。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得TSUM TSUM系列果凍慕斯唇釉*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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