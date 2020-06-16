超兇洗車正妹領口太低 邊擦邊晃「白嫩巨球」網噴鼻血 19:202020/06/16 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 庭庭身材火辣，時常PO出性感洗車影片。（圖／[email protected]） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洗車是許多開車族必做的事情，如果這時候有個身材火辣、臉蛋姣好的洗車正妹，心情是不是突然不煩躁了呢？網路有位叫庭庭的正妹，常常PO出低胸洗車的影片，看得網友心癢癢！ 影片中，庭庭綁著馬尾，身穿紅色的深U上衣，拿著抹布彎腰擦車，不只露出深邃事業線，白皙的半球幾乎快掉出來，還隨著動作微微晃動，接近18禁的畫面引起網友暴動，直呼：「太性感」、「好晃呀」、「地震了」。 在 Instagram 查看這則貼文 庭庭Ting（@ann30866）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 下午 7:29 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 💗💗 庭庭Ting（@ann30866）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 上午 12:30 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 庭庭Ting（@ann30866）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 5:27 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 庭庭Ting（@ann30866）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 1:46 張貼 狼人殺女神梁以辰外套裡沒穿衣？辣露膚色「飽滿胸型」網暴動 李佳穎白襯衫「滑到身體一半」辣露美背前胸 #洗車 #正妹 #網友 #低胸 #超兇 #美女 #美胸 #邪惡視角 #豐胸 #性感 也許您會感興趣 推薦閱讀 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 10:062020/04/26 星光 謝忻熱褲太短 坐下「邪惡視角」直露屁股蛋 15:572020/04/27 星光 E奶正妹胸前挖空背心 躺下滾出雙球 19:382020/05/15 星光 正妹老師迎戰69 穿小褲跪地大方開腿 21:312020/06/03 星光 178cm正妹泳裝「深V到胸下」豐滿巨球彈出辣翻 19:012020/06/06 星光 時尚熱門新聞 MC HotDog熱狗女友激凸了！兩粒緊貼超低胸薄衣 - 星光 - 時尚 170cm真人版娜美泳裝遮不住雙峰！轉身掉出「C形側乳」引暴動 - 星光 - 時尚 北一女「最美藥師」跳鋼管！超兇多人運動爆紅 - 星光 - 時尚 吉娜穿禮服再現巴掌腰！腳趾頭衝出涼鞋太搶鏡 - 星光 - 時尚 同居是場災難！住一起會狂吵甚至分手的星座戀人TOP3 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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