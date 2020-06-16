洗車是許多開車族必做的事情，如果這時候有個身材火辣、臉蛋姣好的洗車正妹，心情是不是突然不煩躁了呢？網路有位叫庭庭的正妹，常常PO出低胸洗車的影片，看得網友心癢癢！

影片中，庭庭綁著馬尾，身穿紅色的深U上衣，拿著抹布彎腰擦車，不只露出深邃事業線，白皙的半球幾乎快掉出來，還隨著動作微微晃動，接近18禁的畫面引起網友暴動，直呼：「太性感」、「好晃呀」、「地震了」。

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