每到夏天，許多人的肌膚就變成中東大油田，讓人覺得心累加厭世。NARUKO旗下的茶樹系列，向來是被眾保養控讚爆的抗痘首選，邁入品牌10週年之際，特別聯手知名插畫家厭世姬推出手繪創作的限定版面膜組，號召厭世動物園旗下的動物們一起耍廢爽爽敷面膜，調控油水平衡，遠離煩人惡痘！

「NARUKO x 厭世動物園遠離惡痘面膜組」中有茶樹神奇痘痘黑面膜5片，獨特活性炭面膜布，有效吸附油脂髒污，達到深層淨化作用。另搭配新升級上市的紅薏仁健康雪白面膜及補水神器森玫瑰水立方保濕面膜EX，敷好敷滿搞定控油、亮白、水潤3大保養需求。此外還有兩款聯名限量滿額贈品「忙著賺錢包」及「忙著購物袋」，陪你開心賺錢、痛快瞎拼和養出美肌，絕對是值得手刀瘋搶的必收好物！

NARUKO x 厭世動物園遠離惡痘面膜組。（圖／邱映慈攝影）

以幽默逗趣的創作風格，獲得大批粉絲喜愛的知名插畫家厭世姬，在 NARUKO團隊裡也有著超高人氣，一致指名希望邀請厭世姬為品牌繪製10週年限定商品的插畫，接獲邀約後，厭世姬也非常爽快答應，獻出第一次跨足美妝界的產品插畫創作，讓厭世動物園的動物們敷上了面膜，還邊敷面膜邊滑手機、做運動或是放空躺平，搞笑又可愛的模樣讓人會心一笑，忍不住想和包裝上的動物們一樣來片面膜耍廢敷臉，商品設計完成後厭世姬本人也大讚「超Q！」，十分滿意這次的成果。

達消費門檻即可獲得限量的滿額禮「忙著賺錢包」及「忙著購物袋」，「忙著賺錢包」是官網獨家贈品。（圖／邱映慈攝影）

除了外盒及面膜袋上有卡哇依的厭世動物們，也延續品牌紙盒「反轉再利用」的環保概念，不需要任何一道黏貼程序，只要將紙盒反轉及簡單剪裁，就能變身成實用的收納小抽屜，盒內也藏有驚喜印有動物插畫圖案，放在書桌或辦公桌上不只能收納文具或小物，療癒指數更是百分百，一眼擺脫工作忙碌、讀書煩悶的厭世心情！

產品紙盒摺疊後便化身收納小抽屜。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看NARUKO x 厭世動物園合作推出遠離惡痘面膜組，6月限量上市！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得NARUKO x 厭世動物園

忙著賺錢包 或 忙著購物袋*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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