韓劇稱霸亞洲影視圈長達二十年，歷代的韓劇女王功不可沒，在日前登場的百想藝術大賞頒獎典禮上，金喜愛、孔曉振與裴秀智以不同時尚裝扮與造型走紅毯，從世代女神的演變，不難從中一窺不同世代女神的差異，饒富趣味。

金喜愛出席百想藝術大賞頒獎典禮，佩戴卡地亞珠寶。（擷自IG）

卡地亞鑽石手鍊。（ CARTIER提供）

52歲的金喜愛以《夫婦的世界》重返影視圈，不僅演技令人讚賞，且在鏡頭前挑戰超尺度的床戲演出，敬業精神令人欽佩，她在紅毯佩戴卡地亞Paris Nouvelle Vague鑽石耳環和Maillon Panthere鑽石手鍊，展現女王霸氣。

孔曉振佩戴伯爵Extremely Piaget高級珠寶走百想藝術大賞紅毯。（CFP）

伯爵Extremely Piaget系列玫瑰金鑽石項鍊，308萬元。（PIAGET提供）

以電視劇《山茶花開時》入圍的孔曉振今年剛滿４０歲，她以一襲黑色西裝搭配伯爵Extremely Piaget高級珠寶，展現中性帥氣的一面，與她在劇中柔中帶剛的女性形象完美吻合。

裴秀智穿DIOR禮服、佩戴DIOR珠寶走百想藝術大賞頒獎典禮紅毯。（擷自IG）

DIOR ET MOI 藍寶石、青金石雙指戒。（DIOR提供）

前景看好的新世代女神裴秀智不僅演技一流，且連續五屆擔任百想大賞的主持人，是個多才多藝的女星，她選穿ＤＩＯＲ高級訂製服搭配珠寶，風華絕代但又不減青春氣息。