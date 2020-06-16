台北101把年度盛事「頂級珠寶腕表大賞—2020 World Masterpiece大師之作」從9月提前到7月2至12日舉辦，18個品牌全球或全台唯一、獨家新品齊聚，在原有1樓和4樓都會廣場外，新增The One展覽空間，參與品牌數、規模都是8年來最大。

Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，台北101專賣店首度亮相、搶先展示，價格店洽。（台北101提供）

Vacheron Constantin閣樓工匠the Singing Birds腕表，有藍山雀（圖）、蜂鳥、冠藍鳥、知更鳥4款，皆全球限量1只，首度在台亮相，價格店洽。（台北101提供）

有鑑於瑞士兩大表展BASELWORLD、Watches & Wonders相繼取消、頂級貴客無法出國，趁著各品牌新品推出之際，台北101提早2個月辦展，11天展期共30場導覽或課程可預約，部分付費場次，每場費用1500元至5000元間，可一次飽覽各品牌新品，目前預約已5成滿。

Harry Winston Premier系列Hypnotic Star 36毫米自動上鍊機械腕表，全球限量1只，全球首度亮相、台北101獨家首賣，108萬元。（台北101提供）

PIAGET Limelight Gala系列18K白金鑲鑽頂級珠寶腕表，2020年Limelight Gala系列珠寶腕錶推出的頂級款式，全球首次曝光，1110萬元。（台北101提供）

這次18個參展品牌中，Boucheron、CHAUMET和Harry Winston 3個珠寶品牌都是首次加入；Vacheron Constantin和Harry Winston將引進全球限量1只頂級表款；PIAGET有全球首次曝光的2020年Limelight Gala系列頂級款式；Jaeger-LeCoultre、RADO、ROGER DUBUIS、IWC等也有首次來台的系列展品。

BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI頂級珠寶神秘表，首度融入雙蛇頭工藝設計，圓形切割紅寶石與9顆馬眼石，價格店洽。（台北101提供）

IWC葡萄牙系列計時腕表，2月改版後新色，首次引進台灣，Stage101線上獨家首賣，25萬4000元。（台北101提供）

台北101購物中心營運長朱麗文表示，疫情讓消費市場改變，原本占有2成業績貢獻的觀光客歸零，但本地客增加，今年1至5月對比去年同期，會員人數成長2位數、交易筆數成長4成，消費頻次倍增，7月辦展可望挹注消費動力。展期間綁定101 PAY最高回饋9％，買百萬送1萬回饋無上限，媲美周年慶、也是歷年最高回饋，優惠會延續至8月9日；且首次設置「Stage101」O2O平台，可線上交易、線下取貨。

Hublot Big Bang Unico藍寶石彩虹表款，42毫米表徑，全球限量50只，台北101獨家首賣，291萬1000元。（台北101提供）