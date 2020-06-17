辣模心玥因長相甜美、身材玲瓏有緻，時常PO出性感外拍照，吸引24萬粉絲愛戴，最近她又PO出惹火辣照，還開大絕狂撩，讓男粉絲都快噴鼻血！

心玥6日上傳一張清涼照，只見她挽起褐色長髮，透膚的白色罩衫底下只穿黑色內衣，露出白皙的半球和深溝，平坦腹部也若隱若現，給人無限的遐想，心玥同時還祭出「獵男語錄」撩網友：「任何事都可以過期～但喜歡我不可以～～」再度收服廣大的男粉絲，直呼：「收到」、「身材真好」、「喜歡妳是沒有期限的」。