大陸女星林允因演出周星馳電影《美人魚》的女主角而在台灣打開知名度，私底下的他常和粉絲分享自己的美容秘訣，近期他分享了夏季保養獨門秘訣，尤其是第三點，做光療的女生一定要看！

▍1.自製保溼棉片

林允愛美，但非常推崇懶人保養法，最好步驟越簡單越好！他會買圓形化妝棉放在罐子裡，再將喜歡的化妝水倒入罐子中浸濕化妝棉，就能完成方便保養的保溼棉片，出差也更好攜帶。

在 Instagram 查看這則貼文 林允（@jellylinyun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 4:04 張貼

▍2.夏季使用修護面膜

林允喜歡在夏天使用乳霜狀的修護面膜，敷10分鐘、或按摩薄塗10分鐘，來加強肌膚的保溼。因為他的鼻翼兩側非常缺水，所以也會特別仔細塗敷這個區域。10分鐘後用化妝棉將乳霜面摩擦掉、或用水洗掉，就可以感覺皮膚喝飽了水！

在 Instagram 查看這則貼文 林允（@jellylinyun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 下午 12:59 張貼

▍3.特殊手套

林允分享自己是美甲愛好者，他的美甲師說每個禮拜都做一次光療手指會變黑，為了防止美甲的烤燈曬黑手指，所以林允買了只露出指甲的手套，他表示這個手套很便宜，戴了就不用擔心手指黑掉，他強調「精緻的女孩就是要在意每個細節」，夏天顧了臉和身體美白，手指當然不能漏掉。

林允分享自己為了不讓手指被光療烤燈曬黑而買的特殊手套。（圖／小紅書@林允）

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