香港女星白雲(Snowy Bai)以35E的豐滿上圍聞名,縱使早已成為人妻也不吝嗇大秀好身材,尺度向來惹火的她卻時不時遭受酸民砲轟「穿太露」,對此,她在最新貼文中再度釋出火辣的濕身影片,並正面反擊:「我超喜歡自己的大腿、屁股、胸都超有肉,不喜歡的請封鎖我!在我的平台,網絡欺凌是不會有任何效果的。」霸氣發言展現大氣之風。

影片中,只見白雲穿上白色連身泳裝,波濤洶湧的上圍簡直快炸出泳衣,鏡頭從水中拍攝,讓她從頭到腳的好身材全入鏡,更時不時對著鏡頭回眸一笑,最後一幕更近距離聚焦在美胸上,邪惡的上帝視角讓人看了直呼「太性感」。

除了熱衷在IG上跟粉絲們互動,白雲近期也轉型成YouTuber,自創出《雲游四海 Take the plunge with Snowy》系列節目,曬身材更帶大家一起玩世界。