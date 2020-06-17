台灣珠寶界又傳出好消息，台灣珠寶設計師陳智權（AKACHEN）創作的純鈦藝術珠寶作品《木蘭》，日前蒙英國Victoria and Albert Museum（簡稱V&A博物館）購藏，成為亞洲第一位作品進入V&A博物館館藏的珠寶設計師，該博物館為求慎重，歷經一年半的嚴苛考核評選之後，肯定AKACHEN珠寶在珠寶設計史上具有領先權威的地位，主動出資蒐購。

台灣珠寶設計師陳智權AKACHEN與榮獲V&A博物館購藏的珠寶作品《木蘭》。（AKACHEN提供）

有趣的是，AKACHEN的作品當中不乏盛開的木蘭花珠寶，但V&A博物館卻獨鍾含苞待放款的《木蘭》，作品包括一朵只開三分的木蘭胸針和一對木蘭花苞耳環，少了花朵盛開時的華麗耀眼，反倒多了幾分東方禪意的內歛低調，散發一股沉穩寧靜的力量。

AKACHEN榮獲V&A博物館購藏的珠寶作品《木蘭》。（AKACHEN提供）

AKACHEN珠寶藝術總監陳智權說，V&A博物館早在1976年就收藏了第一件鈦金屬珠寶，之所以會再出資購藏，在於《木蘭》的工藝有大幅的突破，採用的是99.9%純鈦金，並以獨家專利技術生動勾勒花朵漸層的色澤、紋路和光影變化，更重要的是作品融入東方美學的元素，刻意的留白、改用低折光率的寶石，與西方珠寶「滿鑲全鑽」的喧鬧誇飾大異其趣，是《木蘭》雀屏中選的主因。

AKACHEN珠寶作品《木蘭》胸針，充滿東方禪學的美感。（AKACHEN提供）

AKACHEN珠寶作品《木蘭》耳環，含苞待放的花朵風格內歛低調。（AKACHEN提供）

V&A博物館購藏作品的審查非常嚴格，為確定AKACHEN珠寶從設計到成品都是原創作品，完全沒有委外製造，還特別派員來台參訪AKACHEN工坊，展開實地調查。

陳智權笑說：「為了證明是原創，我還得親自示範，把作品做一遍給他看！」幸好真金不怕火煉，陳智權擁有台大機械研究所碩士的工科背景，又有美國寶石學院（GIA）的專業，加上30年來鑽研珠寶鑲嵌工藝的豐富經驗，擁有鈦金屬無火鑲嵌、顏色陶瓷轉換等獨家專利，終於讓V&A博物館折服。

模特兒展示AKACHEN《蝴蝶》系列胸針和雞尾酒戒。（AKACHEN提供）

模特兒展示AKACHEN《木蘭》系列胸針和雞尾酒戒，漸層色調的鈦金屬鑲嵌寶石，靈動唯美。（AKACHEN提供）

台灣珠寶設計師為了迎合國際市場，多半會標榜自己的作品是「巴黎工坊製造」，但陳智權則是反其道而行，堅持台灣製造。他笑說，台灣的珠寶工藝技術超前，很多國際知名品牌的珠寶都在AKACHEN工坊代工，「可見真正厲害的珠寶師傅在台灣，我們不要妄自菲薄。」

AKACHEN於2007年投入鈦金屬珠寶的研發，是全球極少數擁有鈦金屬製作專利技術的品牌之一。陳智權笑說，當時他決定轉型研發鈦金屬珠寶時，工坊的老師傅非常不以為然，還拿榔頭敲桌子冷嘲熱諷：「好好的黃金白金不做，用什麼鈦金屬！」，為此他花了很多心思說服溝通，如今回想起來，更覺得自己當初的決擇是多麼需要勇氣。

AKACHEN珠寶作品《蝴蝶》胸針，以漸層色調的鈦金屬鑲嵌藍寶、寶與白鑽。（AKACHEN提供）

:AKACHEN珠寶作品《蝴蝶》胸針，以漸層色調的鈦金屬鑲嵌藍寶與白鑽。（AKACHEN提供）