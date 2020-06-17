松露被譽為「餐桌上的鑽石」，是西式高檔美食的代表，今年夏天段純貞把松露加到牛肉麵裡，首八日還有第二碗半價的優惠，牛肉麵控還不趕快手刀吃起來！

「段純貞牛肉麵」以四川風味熬煮紅燒湯頭，辣而不嗆、溫潤甘口，搭配膠質豐富且富含嚼勁的牛腱心肉，掀起過一陣排隊風潮，這次段純貞突破傳統框架，將看似衝突的法式料理珍寶「松露」加進「牛肉麵」中，獻上「松露風味腱心牛肉麵」以義大利進口松露油和墨魚醬汁及奶油為基底，與杏鮑菇、洋菇、洋蔥等蔬菜以溫火拌炒，製成松露墨魚洋菇醬，加入經典原汁牛肉湯頭中，口感層次分明，每口滿盈著松露香氣，又不失牛肉湯的清甜，搭配一頭牛只有兩顆的牛腱心肉，實為牛肉麵的頂級饗宴，另款「松露風味乾拌麵」將松露墨魚洋菇醬拌入基底為蒜味的乾拌麵中，麵條附著了大蒜撲鼻的香氣，加上增添風味的濃郁松露味，越拌越香，越嚼越帶勁。

松露風味腱心牛肉麵單點180元，套餐250元。（圖／邱映慈攝影）

兩款新品以親民的價格讓消費者輕鬆品嚐到高檔食材的滋味，邀請松露控在6月17日到9月30日至全台「段純貞牛肉麵」一起嚐鮮，6/17-6/24新品開賣首八日，每日前十名顧客，凡點松露風味牛肉麵或乾拌麵，任選店內第二碗麵半價（取價低者折價）。

松露風味乾拌麵單點110元，套餐199元。（圖／邱映慈攝影）

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