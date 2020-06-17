時序入夏你需要一件LEVI’S ® 涼感丹寧褲，舒適潮感兼具！LEVI’S ® 2020春夏推出「快乾、吸濕、更沁涼」全新升級的LEVI’S ® COOL Jeans涼感丹寧系列，以COOLMAX ® 、TransDRY TM 、SORBTEK ® REPREVE ®三種面料打造出由窄到寬的褲管選擇、由低到高的腰線設計，多達9款男女多元版型褲款，男款以經典版型打造COOL Jeans涼感陣容；女款則融入本季最熱門的復古時尚、修身高腰剪裁，今夏，不怕挑不到專屬的LEVI’S ® 涼感丹寧褲！

LEVI’S ® COOL Jeans涼感丹寧不只有透涼技術，還有出色的伸縮彈性體感。本回在9 款經典褲型上，由窄到寬的褲管、從低到高的腰線，全方位體現出色的機能性。男性褲款注入COOLMAX ® 、TransDRY TM 涼感纖維，輕薄快乾的特質，讓你忘卻夏天流汗這回事；多樣版型包括注入3D立體剪裁的LEJ502 TM 舒適錐形窄管褲、LEJ 570繭型褲，在烈日當頭的城市中打造街頭Cool感；熱愛俐落剪裁的型男們，可以在511 TM 修身窄管、512 TM 修身錐形窄管、502 TM 舒適錐形窄管找到命定褲款。514 TM 舒適直筒、強化視覺延伸，穿上它立馬自在有型。

（圖／品牌提供）

女孩必備的 720高腰超緊身窄管、721高腰緊身窄管，讓臀部線條瞬間修飾升級，藉由凸顯腰線，100%修型。以回收塑膠打造的SORBTEK ® REPREVE ® 纖維，融入今夏極致女褲中，擁有UV紫外線防護效果，不僅在夏日曬出令人稱羨的大長腿，更能保護環境、呵護肌膚！Boyfriend男友褲，中腰設計令下半身看起來更修長，簡約外多了線條的俐落感，簡單不累贅。