火辣超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）生動演繹的 Dior Joaillerie 最新形象照來了！她優雅大膽地詮釋 Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane設計的 Rose des Vents 羅盤玫瑰全新作品：Rose Celeste 日月星辰系列以珍珠母貝詮釋皎潔新月，另一面以黃金鏤刻恢弘氣度的太陽，並首次結合八芒星圓章，致敬迪奧先生鍾愛的占星藝術；祖母綠、紅寶石或鑽石設計的超微型珠寶 Mimirose 點綴其中，展現混搭風格的佩戴創意。

Rose Céleste 日月星辰的競逐是對迪奧先生對於神聖運命裏無止盡的追尋。青蔥閃爍的祖母綠與孔雀石輔以珍珠母貝與鑽石，化身成多道繾綣纏繞的手鐲與項鍊錯落輝映；令人屏息的多層次彩寶頸鍊滿填穀粒鑲嵌美鑽，成為遊走美學前沿的大膽璀璨之作。

超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）
超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）

全新的手鍊戒及耳環飾以青金石羅盤玫瑰，或以柔美的珍珠母貝滿鑲美鑽，如幸運符般親密守護。精緻的手鍊、耳環及項鍊結合兩種圓章設計：Rose Céleste 圓章一面以黃金鏤刻恢弘氣度的太陽，另一面是滿盈詩意的皎潔星月，與黑瑪瑙和白色珍珠母貝打造的Rose des Vents八芒星圓章相互輝映，雙面配戴皆迷人。

超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）
超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）

開放式的穀粒紋金質戒指一端鑲嵌美鑽，另一端以Rose des Vents 的八芒星或Rose Céleste的日月圖章設計，脫俗雅致的配搭蘊含珠寶傾訴的豐沛情感，守護每一個珠寶故事裏纏繞的瞬間。

超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）
超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）

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