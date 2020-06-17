火辣超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）生動演繹的 Dior Joaillerie 最新形象照來了！她優雅大膽地詮釋 Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane設計的 Rose des Vents 羅盤玫瑰全新作品：Rose Celeste 日月星辰系列以珍珠母貝詮釋皎潔新月，另一面以黃金鏤刻恢弘氣度的太陽，並首次結合八芒星圓章，致敬迪奧先生鍾愛的占星藝術；祖母綠、紅寶石或鑽石設計的超微型珠寶 Mimirose 點綴其中，展現混搭風格的佩戴創意。

Rose Céleste 日月星辰的競逐是對迪奧先生對於神聖運命裏無止盡的追尋。青蔥閃爍的祖母綠與孔雀石輔以珍珠母貝與鑽石，化身成多道繾綣纏繞的手鐲與項鍊錯落輝映；令人屏息的多層次彩寶頸鍊滿填穀粒鑲嵌美鑽，成為遊走美學前沿的大膽璀璨之作。

超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）

全新的手鍊戒及耳環飾以青金石羅盤玫瑰，或以柔美的珍珠母貝滿鑲美鑽，如幸運符般親密守護。精緻的手鍊、耳環及項鍊結合兩種圓章設計：Rose Céleste 圓章一面以黃金鏤刻恢弘氣度的太陽，另一面是滿盈詩意的皎潔星月，與黑瑪瑙和白色珍珠母貝打造的Rose des Vents八芒星圓章相互輝映，雙面配戴皆迷人。

超模卡拉優雅詮釋 2020 ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列（圖／品牌提供）

開放式的穀粒紋金質戒指一端鑲嵌美鑽，另一端以Rose des Vents 的八芒星或Rose Céleste的日月圖章設計，脫俗雅致的配搭蘊含珠寶傾訴的豐沛情感，守護每一個珠寶故事裏纏繞的瞬間。