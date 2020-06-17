一般來說，開貨車的人大部分是男性為主，較少看到女性駕駛，不過，最近道路上出現了一位年輕的貨車正妹，且只穿著火辣比基尼上路，這個人就是「國光女神」梁云菲。

梁云菲16日表示前陣子去考手排汽車駕照，被身邊的好友嗆是不是覺得考駕照太簡單、或是錢太多，她當時回答友人：「因為我常去潛水，有一天我想開貨車載氣瓶。」雖然當下並沒有被認同，但她如今真的做到了，PO出一段只穿著比基尼開貨車的帥氣影片，開頭就喊話：「開手排車的女人最性感了！」

在 Instagram 查看這則貼文 梁云菲（@nanaliangbadgal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 7:03 張貼

她同時想告訴大家，「你想做什麼，想學什麼，就去。千萬不要被別人影響，因為先搞清楚那是你的人生。」相對的，如果你身邊的人有新的挑戰或計畫，「也不要急著去否定別人。學著去尊重每一個人的決定。因為沒有人能代替誰去做決定。」

此文一出，吸引許多網友按讚，紛紛留言：「帥幾點的」、「有些駕駛樂趣，只有會手排的才會懂」，還有人欣賞她的身材曲線，直呼：「這腹肌太猛了」、「這貨車駕駛太辣啦」。