圖二：此Logo T-shirt系列共有白色、黑色、橘色、粉色可供選擇，皆搭配跳色的Logo配色。。

夏季必備單品非T-Shirt莫屬，而LOGO T-shirt一直是萬年不敗的單品，

，許多精品品牌推出許多代表性的LOGO T-shirt，成為許多名人明星私服首選。

在曾之喬的Instagram上可以看到，她穿著棕色西裝外套及短褲搭配白色Salvatore Ferragamo T-Shirt，展現率性休閒的一面，Salvatore Ferragamo浮凸的品牌LOGO讓整體造型增加一點層次感，搭配象徵創立品牌的年份的數字1927，以及象徵品牌發源地的配義大利文佛羅倫斯字母「Firenze」，簡約時尚的設計使他成為許多明星的必備單品，如南韓女星李荷妮、中國女星劉雯等皆將之納入衣櫃。

另外，CELINE的LOGO T-shirt也十分受歡迎，簡約俐落的設計也同樣受到許多明星藝人歡迎，包括BLACKPINK Jennie、Lisa，都曾穿著他們在鎂光燈前亮相，現代年輕人多喜歡簡約的設計，，簡單俐落的LOGO T-shirt不僅百搭，再自行搭配一些單品配件，不僅能夠代表消費者品牌認同，也是給予消費者空間、創造一種屬於自己時尚風格。