進入炎熱的夏天，依舊要保持社交距離配戴口罩，在這種狀況下眼妝顯得無比重要！在炎炎夏日ADDICTION即將上市可以讓口罩妝畫龍點睛的好物，而且只要一筆搞定，馬上讓口罩妝變的魅力有神！

ADDICTION品牌總監的KANAKO追求在伸展台或是攝影棚現場的MODEL無論如何開懷大笑或是隨著音樂熱舞搖擺，彩妝都能夠依然濃郁且鮮明動人、持久飽和！雙眼部分只要融入巧思，就能創造出充滿玩心的效果，無論使用1色或多色眼線都不設限，自由的玩出自己專屬的彩妝樂趣！

本次ADDICTION新品「勾癮玩色眼線液筆」筆尖不同於以往常見的毛筆狀，而是帶點硬度的麥克筆狀，筆尖又夠尖，因此非常容易描繪出理想中的線條，而且色彩非常飽和，一筆就能完成超飽和的彩色眼線，完全不需要重複描繪！

ADDICTION勾癮玩色眼線液筆筆尖材質讓手殘黨也能輕鬆駕馭，無論畫直線曲線、線條粗細都能輕鬆控制，而且顏色非常飽和，圖中皆為畫一筆的效果。（圖／邱映慈攝影）

只要稍微在雙眼上增添繽紛色彩，眼妝的變化就會與眾不同，宛如彩色顏料上色在畫布般，顏色偏霧感質地，從自然的淡妝到藝術唯美的玩色妝感，讓眼妝的展現更千變萬化！

ADDICTION勾癮玩色眼線液本次共推出10個色選。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出4名粉絲，每人可獲得ADDICTION勾癮玩色眼線液筆*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

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