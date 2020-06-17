趕搭電商618年中慶戰火，HAPPY GO祭出規模比照周年慶檔期的點數回饋，攜手遠傳friDay購物、momo購物網與松果購物，最高將送出點數6180點，迎接疫情後報復性的消費商機。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，上半年受疫情影響，電商受惠於無接觸商機帶動整體市場成長，遠傳friDay購物至今平均整體兌點人數和筆數均較去年同期成長約3成；momo購物網較去年同期成長約2成；去年底才展開兌點合作的松果購物表現也不俗。

遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，即日起至30日推出多重優惠活動，除了受卡友喜愛的HAPPY GO 40點兌換60元購物金外，活動期間使用點數折抵消費2筆再抽666點，刷遠東商銀信用卡還可享刷卡滿額禮，滿3000回饋150元，最高回饋2500元，再享點數最高4倍回饋；另有天天6元整點限搶活動，每日中午12時開放限搶商品，有機會只用6元成功搶購，消費滿666元再抽Ｇogoro VIVA Lite。

momo購物網年中大促即日起至21日主打點數折抵消費不限金額抽618點，首次兌換的卡友再抽618點，活動期間累計達兌換點數門檻還有機會抽中6180點，使用信用卡最高再享20%回饋。另有「天天不限金額抽豪禮活動」，17日前階段性提供三星手機、GUCCI相機包、Switch主機加動物森友會等超值好禮；18日當日消費滿6618元再抽61.8萬元現金，還有機會由momo購物網直接買單購物車所有商品，參加19日至21日限定活動，消費滿2618元再抽Gogoro。

松果購物開站4周年，首度將生日慶結合年中慶，即日起至21日加碼狂撒HAPPY GO點數8萬點，首次消費兌點送40點，點數折抵消費2筆再抽100點，每周二消費兌點再加碼抽200點，活動期間全站商品86折起，使用點數折抵消費再享最低0元優惠；另推出天天整點限量搶購精選商品及每日限量夯品破盤5折優惠。