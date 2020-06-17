全聯We Sweet芒果季登場，6月19日至7月2日推出8款現貨甜點，嚴選台南愛文芒果，搭配進口法國芒果泥製作，每款售價69元至129元，這次打破銅板親民價，首次推出全聯最高檔預購麵包，由世界麵包冠軍師傅吳寶春研發的「芒果米蘭麵包」，獨家販售、每個489元，是歷年預購麵包價格最高。預計芒果甜點可帶來2500萬元業績。

全聯We Sweet芒果奶蓋舒芙蕾，每盒約250g、129元。（全聯提供）

這次的亮點「芒果米蘭麵包」，由吳寶春赴義大利取經，重現異國正統風味，選用義大利石磨麵粉、比利時Corman頂級奶油，AA級優質蛋與義大利天然水式酵母，讓口感富有彈性。預購期間提貨日期則分為兩階段，6月19日至25日訂購，統一於6月28日取貨；6月26日至7月2日訂購，統一於7月5日取貨。

全聯We Sweet芒果奶凍捲，每盒約250g、99元。（全聯提供）

其他8款甜點首推甜點新作「芒果奶蓋舒芙蕾」，還有「芒果舒芙蕾」、「芒果果漾塔」，以及討喜的「芒果生乳酪」、「芒果生乳捲」、再度回歸的「芒果奶凍捲」，與「芒果盆子」、「芒果波士頓派」。