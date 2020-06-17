隨著網路直播平台崛起，不少網紅正妹也靠著火辣的身材與出眾的臉蛋吸引網友的喜愛，加上特殊的職業更讓她們人氣爆棚。泰國DJ Mika(Niparat Konyai)，便憑著以上這些優點狂吸百萬粉絲。

以甜美笑容、豐滿上圍電暈一票網友的她，除了本身是位DJ外還經常幫忙家裡的菌菇業種植，不時可看她穿著白T、超短真理褲，在IG上曬出濕身辣照，令粉絲們看了直噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Fb: Niparat konyai（@mikanaka9999）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 下午 9:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fb: Niparat konyai（@mikanaka9999）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 9:36 張貼

另外，她也經常分享火辣穿搭及健身畫面，大秀前凸後翹的身材曲線，每次只要一PO出便能吸引超過上萬人點讚，成功製造話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Fb: Niparat konyai（@mikanaka9999）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 下午 9:20 張貼