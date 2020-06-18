吳千語是香港知名演員，愛美的他常和網友分享自己的美容秘訣，日前他特別分享自己的唇部保養方式，怕顯老或是愛擦唇膏的女生一定要試試看！

吳千語表示他也很喜歡買唇膏，但並不是塗了唇膏就能讓嘴唇看起來好看，原本的唇色和唇況也很重要！吳千語提到，有些人的唇色深，所以塗了唇膏會改變唇膏本身的顏色，就沒有其他人塗得好看，而且素唇時如果雙唇看起來暗沉，整個人也會看起來顯老，所以他非常重視唇部保養。想讓嘴唇看起來粉嫩，吳千語分享了三個方法，簡單到今天就可以立刻開始執行！

在 Instagram 查看這則貼文 KarenaNg // 吳千語（@karena_ngs）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 下午 8:59 張貼

▍1.頻繁補擦護唇膏

第一個是養成塗護唇膏的習慣，吳千語建議女生可以去買自己喜愛味道的護唇膏，只要喜歡那味道，就會記得一直補塗。

▍2.唇部去角質

吳千語會定期幫嘴唇去角質，養成這習慣嘴唇較不容易有皮屑、色素沉澱。他會自製唇部磨砂膏使用，以乳油木果油加砂糖混合一起，用棉花棒充分攪拌後塗抹在嘴唇上，停留5至10分鐘，再使用化妝棉擦拭乾淨，保養後可以發現雙唇變得更加粉嫩。

吳千語使用乳油木果油加砂糖自製唇部磨砂膏。（圖／小紅書@吳千語）

▍3.少喝染色飲品

吳千語為了讓唇色好看，很少喝容易色素沈澱的東西，像是咖啡和紅酒，因為這些都會影響嘴唇和牙齒顏色，如果真的想喝這類型的飲料，可以用吸管來喝，就能避免嘴唇和牙齒沾到。他分享只要這樣好好保養唇部，不用塗唇膏也能出門，就算塗了唇膏，妝效也會好看很多！

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：