許多女生過了25歲後，代謝逐漸下降，總覺得隨便吃什麼都會發胖，今年37歲的吳昕身高160公分，長年維持48公斤的纖細體重，他曾分享自己的秘訣就是泡腳，甚至還自封「泡腳推廣大使」，他還曾揚言如果有人養成泡腳的習慣卻沒瘦1公斤「我不姓吳」！

吳昕分享自己會開始泡腳是因為他容易水腫，又屬於虛寒體質，一年四季手腳冰冷，身體循環也很差，所以開始嘗試泡腳，泡了之後他大推「泡腳對瘦腿有幫助」，而且也能讓睡眠品質更好！以下是吳昕分享的泡腳要點，水腫體質、想瘦的人一定要趕快筆記！

在 Instagram 查看這則貼文 吴昕（@wuxin0129）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 11 日 下午 10:45 張貼

▍1.泡腳桶選擇

吳昕表示他並沒有特別推薦哪個品牌，只要能加熱就好，高度最好能到膝蓋，就算再高價的泡腳桶也只是比較能保持水溫而已，他自己拍戲時在劇組買的甚至連加熱功能都沒有，反正在離浴室近的地方泡，方便加水就好！

▍2.泡腳水怎麼放

吳昕表示其實只要泡水就好，不用添加東西！除非你是追求儀式感的人，可以放些草藥、精油之類的東西，泡腳過程中有香味會非常療癒。水溫控制在40至47度之間，但吳昕提醒，若有高血壓或心臟問題的人還是要問問醫師能否嘗試比較安全。

在 Instagram 查看這則貼文 吴昕（@wuxin0129）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 4 日 下午 2:26 張貼

▍3.泡腳時間

建議在30分鐘內，第一次泡可以先泡20分鐘，之後再漸漸增加時間，如果泡腳時覺得心悸就先把腳抬起來，循序漸進較佳。一個星期至少要泡3次，吳昕表示如果能養成這樣的泡腳習慣，一定能瘦！

▍4.泡腳禁忌

有些狀況不適合泡腳，像吳昕就提到太餓太飽泡腳會頭暈，月經來也別泡，還有也不要為了出汗而泡太久，剛開始泡腳本來就比較不容易出汗，想要更容易出汗可以在腿上蓋浴巾。最後吳昕提醒，泡腳一定要持續養成習慣，如果無法持續就別買泡腳桶了，「不如買點好吃的」！

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