吳千語是香港MODEL、演員，外表亮眼的他身材比例也讓人稱羨，官方資料顯示他身高170公分，體重只有45公斤，身材纖細的他在拍戲時也會進行嚴格的身材管理，他曾拍攝VLOG分享自己在拍戲前會調整生活模式來控制身材，來看看女星都是如何調整體態的吧！

吳千語在減肥期間若當天沒有工作，通常早上8點起床，洗漱保養後，會做15分鐘的瑜伽伸展，包含頸部伸展、背部伸展、腿部伸展等。運動完早餐會吃低熱量食物，近期他在嘗試液體沙拉之類的代餐，飲食方面非常嚴格控制熱量。

在 Instagram 查看這則貼文 KarenaNg // 吳千語（@karena_ngs）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 上午 3:55 張貼

午餐簡單解決後，下午3點通常會上健身房做肌力訓練，若健身房沒開會在瑜珈墊做一些肌力訓練、開合跳等運動。晚餐通常會自己動手做，也是以低卡食物為主，有時不想做菜就會吃低熱量代餐來增加飽足感，也不用餓著肚子睡覺。

在 Instagram 查看這則貼文 KarenaNg // 吳千語（@karena_ngs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 下午 11:59 張貼

VLOG記錄了吳千語的飲食和運動，也曝光了他住家和庭院的樣子，許多網友看了吳千語的分享都表示羨慕他的身材也羨慕他的生活，甚至有網友表示「18歲的女生都想活成歐陽娜娜，25歲的女生誰不想活成吳千語呢？」

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