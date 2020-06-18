炎炎夏日正式來臨，戴口罩、高溫、室內室外溫差懸殊，都會導致底妝持久度下降，才到中午就瀕臨融妝危機！想讓底妝更持久、或是想要補妝後的妝容更接近剛完妝的效果，一定要搭配定妝噴霧，延長底妝持久度和服貼度。以下5款專櫃噴霧都是不到千元的佛心價，百元就能入手品質超好的定妝噴霧！
▍1.MAKE UP FOR EVER #黑特霧 100ml／NT900元
MAKE UP FOR EVER「微霧輕感粉噴霧」(#黑特霧)，主打任何肌膚皆可用，成分含清爽輕盈的無色霧面粉末，只要輕輕一噴，即可快速抑制臉上26%的油脂，瞬間完成時尚霧感妝，且添加蘆薈葉汁成分自帶保濕效果，打破霧感妝容易乾燥起皮的迷思，肌膚更舒適透氣無負擔。夏天出油補妝也不用再找廁所或角落遮遮掩掩，拿出黑特霧輕噴，補妝迅速不尷尬！
▍2.心機 定格美肌持妝噴霧(限定) 90ml／NT650元
心機的「日本隱賣王」定格美肌持妝噴霧在日本早就默默賣翻，2020全新升級在台上市，夏天若想要打造更輕薄舒適的底妝，推薦擦上防曬後，以刷具全臉刷上薄薄的粉餅，再噴上「定格美肌持妝噴霧」，即可完成清爽的夏日底妝，從早到晚持續光澤、保濕、控油！噴上心機這款定妝噴霧後，微小細緻的定格網層能柔軟貼合肌膚、包覆彩妝，有效彈開汗水與油脂，讓妝容更持久。添加保濕成分玻尿酸、甘油、水溶性膠原蛋白，讓底妝不易暗沈，而且還含有清涼薄荷醇，完妝後距離臉15cm左右輕噴，使用後清新涼爽超舒服！
▍3.3INA 高肌能甦活水噴霧 100ml／NT550元
3INA高肌能甦活水噴霧獨家研發「極限顯色定妝科技」，添加天然植物精萃，一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效，打造持妝爆棚水光肌。若有上妝需求的人常會有口罩沾染粉底的問題，3INA彩妝師推薦在底妝完妝後薄薄噴上一層限定款高肌能甦活水噴霧，待乾燥後再戴上口罩，就能有效預防口罩沾染粉底。除了在妝後定妝的功能以外，高肌能甦活水噴霧也能用於妝前打底，在底妝前全臉使用可以為肌膚保溼，讓後續底妝更服貼；在眼影及打亮前先使用限定款高肌能甦活水噴霧稍微噴濕刷具，再沾取粉狀的眼影或打亮就能讓色彩更飽和、更持久。
▍4.怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧 80ml／NT800元
怡麗絲爾首次推出的噴霧，可隨身攜帶，補妝用也很方便。採用超微分子的細緻霧狀質地，搭載美容液、美容油雙層型態，平衡補水、鎖水，雙效潤澤。可在下午感到肌膚乾燥的時候，或補妝的時候，距離臉部約15公分距離輕輕一噴，多種高保濕的保養成分瞬效滲透，肌膚澎彈滿水位！
▍5.歐舒丹 玫瑰花園香氛保濕噴霧 50ml／NT700元
不含酒精溫和成分，富含來自普羅旺斯格拉斯的千葉玫瑰花露，為肌膚帶來長效補水保濕及鎮靜舒緩作用，亦可作為妝前噴霧幫助定妝。方便隨身攜帶，隨時隨地為肌膚帶來水潤透亮。
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