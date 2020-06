炎炎夏日正式來臨,戴口罩、高溫、室內室外溫差懸殊,都會導致底妝持久度下降,才到中午就瀕臨融妝危機!想讓底妝更持久、或是想要補妝後的妝容更接近剛完妝的效果,一定要搭配定妝噴霧,延長底妝持久度和服貼度。以下5款專櫃噴霧都是不到千元的佛心價,百元就能入手品質超好的定妝噴霧!

▍1.MAKE UP FOR EVER #黑特霧 100ml/NT900元

MAKE UP FOR EVER「微霧輕感粉噴霧」(#黑特霧),主打任何肌膚皆可用,成分含清爽輕盈的無色霧面粉末,只要輕輕一噴,即可快速抑制臉上26%的油脂,瞬間完成時尚霧感妝,且添加蘆薈葉汁成分自帶保濕效果,打破霧感妝容易乾燥起皮的迷思,肌膚更舒適透氣無負擔。夏天出油補妝也不用再找廁所或角落遮遮掩掩,拿出黑特霧輕噴,補妝迅速不尷尬!

「黑特霧」可快速吸附多餘油脂,打造清爽輕盈霧感妝效,一瓶攜帶輕噴定妝方便又快速,添加蘆薈葉汁成分保濕不乾肌。(圖/品牌提供)

▍2.心機 定格美肌持妝噴霧(限定) 90ml/NT650元

心機的「日本隱賣王」定格美肌持妝噴霧在日本早就默默賣翻,2020全新升級在台上市,夏天若想要打造更輕薄舒適的底妝,推薦擦上防曬後,以刷具全臉刷上薄薄的粉餅,再噴上「定格美肌持妝噴霧」,即可完成清爽的夏日底妝,從早到晚持續光澤、保濕、控油!噴上心機這款定妝噴霧後,微小細緻的定格網層能柔軟貼合肌膚、包覆彩妝,有效彈開汗水與油脂,讓妝容更持久。添加保濕成分玻尿酸、甘油、水溶性膠原蛋白,讓底妝不易暗沈,而且還含有清涼薄荷醇,完妝後距離臉15cm左右輕噴,使用後清新涼爽超舒服!

心機定格美肌持妝噴霧上臉有舒適的清涼感,又能延長妝容持久度,非常適合炎夏使用。(圖/品牌提供)

▍3.3INA 高肌能甦活水噴霧 100ml/NT550元

3INA高肌能甦活水噴霧獨家研發「極限顯色定妝科技」,添加天然植物精萃,一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效,打造持妝爆棚水光肌。若有上妝需求的人常會有口罩沾染粉底的問題,3INA彩妝師推薦在底妝完妝後薄薄噴上一層限定款高肌能甦活水噴霧,待乾燥後再戴上口罩,就能有效預防口罩沾染粉底。除了在妝後定妝的功能以外,高肌能甦活水噴霧也能用於妝前打底,在底妝前全臉使用可以為肌膚保溼,讓後續底妝更服貼;在眼影及打亮前先使用限定款高肌能甦活水噴霧稍微噴濕刷具,再沾取粉狀的眼影或打亮就能讓色彩更飽和、更持久。

補妝時使用高肌能甦活水噴霧可消滅油光,同時讓底妝更服貼、更有光澤感。圖左為使用噴霧前,圖右為使用後,可看出肌膚增添光澤感。(圖/邱映慈攝影)

▍4.怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧 80ml/NT800元

怡麗絲爾首次推出的噴霧,可隨身攜帶,補妝用也很方便。採用超微分子的細緻霧狀質地,搭載美容液、美容油雙層型態,平衡補水、鎖水,雙效潤澤。可在下午感到肌膚乾燥的時候,或補妝的時候,距離臉部約15公分距離輕輕一噴,多種高保濕的保養成分瞬效滲透,肌膚澎彈滿水位!

怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧推薦給需要長時間待在冷氣房的乾肌使用,即使補妝後使用,也不會影響妝感,讓保溼的美容成分直送肌底!(圖/品牌提供)

▍5.歐舒丹 玫瑰花園香氛保濕噴霧 50ml/NT700元

不含酒精溫和成分,富含來自普羅旺斯格拉斯的千葉玫瑰花露,為肌膚帶來長效補水保濕及鎮靜舒緩作用,亦可作為妝前噴霧幫助定妝。方便隨身攜帶,隨時隨地為肌膚帶來水潤透亮。

歐舒丹玫瑰花園香氛系列,擷取來自普羅旺斯格拉斯的珍貴千葉玫瑰精萃與花露,玫瑰花園香氛保濕噴霧可為肌膚帶來保溼和鎮靜舒緩,適合乾燥敏感肌使用。(圖/品牌提供)

※延伸閱讀:

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮: