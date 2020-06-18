你們有沒有被家人催過婚呢？其實，幸福來得有早有晚，但幸福絕不會缺席。讓我們看看有哪些星座幸福來得晚反而更幸福？

▍第三名：白羊座

白羊晚婚一般是因為被傷得很深，久久不能從裡面走出來，通常會用工作來麻痺自己，瘋狂地賺錢，努力地讓自己充實起來，只有這樣，白羊的心裡才能放鬆。但也因為這樣，白羊錯過了太多人，回頭一看，原來都是一個人在獨自奮鬥，當想戀愛的時候，身邊卻很難找到合適的人。

經歷了很多事情的白羊就更難會愛上別人了，似乎沒有誰能讓白羊感到安心踏實了，白羊要的其實並不多，只希望對方能夠真心真意對自己，但現實就是這麼殘酷，就連這麼小小的要求都無法滿足白羊，所以白羊的婚事一直拖著。但若在這樣的時機遇到對的人，兩個人也會更加珍惜彼此，擁抱幸福。

▍第二名：天蠍座

天蠍總是一副「我還是個寶寶」的樣子，誰逼他結婚他就說自己還小，30好幾了也說自己是個寶寶，聽了讓人很急。天蠍對這個世界充滿著好奇，總覺得好的還在後頭，只有覺得對方有一點不合適就不會去考慮結婚，畢竟天蠍根本不屑於結婚，「不結婚怎麼了？就說明我差嗎？真是搞笑！」

天蠍從來不在乎旁人說他，只要自己活得開開心心的就好，永遠保持著一顆不老心，喜歡和有趣的人待在一起，喜歡四處旅行，對一切新鮮事物都充滿著好奇，從來不拒絕新奇的事物，所以天蠍很難早結婚，直到遇到讓自己願意死心踏地付出的人才會動了想結婚的念頭，因此大齡才會遇到幸福。

▍第一名：水瓶座

水瓶座總是一副看誰都看不上的感覺，「都是一群凡夫俗子」看誰都覺得low，始終沒有人能夠走到他心裡，「沒有人懂我，也不需要有人懂，就這樣吧，一個人挺好的」，久而久之，水瓶就習慣了一個人，就算有人主動撩他，他也無動於衷了，越來越鐵石心腸，心就像死了一樣。

水瓶又不願意將就，和一個不喜歡的人每天待在一起簡直要了他們的命，每天的生活除了上班就是宅在家，唯有在30好幾後遇到那個真的引起他興趣的人，才能讓他想要踏入婚姻。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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