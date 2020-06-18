帶動一個區域的房市熱絡有諸多因素，除了先天環境條件外，是否有重大公共建設議題，以及民間企業進駐投資等，都會對當地房市帶來影響。目前穩居全台房價龍頭寶座的信義計畫區與新北市地王新板特區，都擁有相似利多條件。現在討論最熱的話題是：哪一區有發展潛力，成為下一個信義計畫區？熟悉新北市房市生態的現場業者表示，擁有新北知識產業園區進駐、宏匯廣場試營運等豐富議題的新莊副都心，將可望竄起。

【重大建設利多加持 新莊副都心房市動能充足】

新莊副都心能否實現「信義再版，超越新板」令人期待。/中時電子報攝

新莊副都心先天條件良好，在新北一線城市中，新莊擁有最大規模的腹地，周圍有頭前重劃區、塭仔圳重劃區，加上本身副都心重劃區，面積加總起來約570公頃，而北邊有即將進駐的新北知識產業園區，預計提供上萬就業機會，成為最實際的房市利多，近期話題焦點則在7月即將試營運的宏匯廣場，結合百貨購物、影城還有美食餐飲等豐富休閒娛樂服務，屆時也將吸引大批遊客前來朝聖。公共建設部分，有國家電影文化中心、中央合署辦公大樓進駐，以及各明星學區如昌平國小、中信國小與頭前國中加持，使得新莊副都心一直保持在房市話題焦點中。

交通部分，副都心擁有「1高3捷3快」，透過北一高、捷運環狀線、機捷線、中和新蘆線與台一線、台64、65線，聯外交通順暢，是副都心崛起的一大關鍵，而塭仔底濕地公園以及自然生態公園等則提升了區域內生活品質，在擁有多項利多助攻下，副都心推案相當熱絡，形成建商群雄並起局面。勝旺建設看好該區房市動能，推出指標型建案「勝旺興」，運用雄厚的建築實力，打造優質住宅。

【照顧首購族 「勝旺興」主打2房經濟宅 吸引爆量買氣】

勝旺興針對不同族群需求，推出2房、3房的房型產品。/中時電子報攝

占地1,347坪的「勝旺興」，在非都更案的純住宅區中，占地最大的建案，共有4棟建築，大門正對昌德街，地上15層、地下4層，總共280戶住家、9戶店面，室內格局分為2房與3房兩種房型，坪數介於27~38坪之間，最近流行的2房經濟宅是「勝旺興」的主力商品，也是首購族詢問最熱烈的房型，3房格局則讓換屋族趨之若鶩，標準的34坪3房產品，只需1,558萬就能夠入手，目前整體開價落在每坪48~50萬。而民眾常關心的管理費部分，由於「勝旺興」基地大、戶數多，變相平攤了費用，以每坪60元的管理費成為顯著的優勢。

「得房率」高是「勝旺興」一大特點，讓民眾有寬敞舒適的居住體驗。/中時電子報攝

「實用坪效」是「勝旺興」另一大特點之一，因為新建照法規規定，雨遮規劃不計坪不計價，這次勝旺建設與擅長規劃格局的蔡智勸建築師合作，讓室內空間沒有一點「虛坪」，整體公設比32%也是該區同業建案中最低的比例，憑藉兩點優勢使「勝旺興」室內坪效相當高，因此即使是同樣坪數的房型商品，「勝旺興」在居住感受上會比其他競品來得更寬敞舒適。

【花得更少卻住得更好 副都心未來房價恐將補漲】

「勝旺興」目前開價48~50萬，未來在副都心恐難再看到4字頭房價。/中時電子報攝

有望成為再版的信義計畫區，對於未來能否超越新板，著實令人期待，但以現今每坪約45萬的房價來看，尚有上漲空間，未來可能站上5字頭房價，目前「勝旺興」開價在48~50萬之間，也將會成為投資客鎖定的投資標的，如果想趁機搭上這波房地產熱潮，應該趁早規畫進場。