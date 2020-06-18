前陣子ZARA才因為宣布將關閉全球1200間實體門市而引發熱烈討論，今天又因為年中折扣季的開始，成為今日熱門搜尋關鍵字！

ZARA宣布關閉1200間實體門市，但台灣9間門市目前不受影響，因此台灣的ZARA粉絲們可以暫時安心。昨日ZARA官方宣布APP、網路商店強先推出季末折扣，6/18起於門市全面推出折扣季活動，讓大家摩拳擦掌準備大掃貨。往年ZARA折扣都是從網路開始，接著才是實體門市，因此若是已經選定喜歡的商品，記得在網路折扣開跑就快點下單！

通常ZARA折扣活動期間實體門市首三日營業時間都會延長，像是去年12月的年終折扣季，每間實體門市的營業時間都往後延長了一小時。本次ZARA折扣季同樣在實體門市的首三日延長營業時間1小時，像是台北京站店的營業時間就從原本的11：00～22：00延長至23：00，台北101店營業時間也從22：00延長至23：00，台北統領店則是從原本的23：00延長至00：00，讓搶購民眾能有更充裕的時間選購。

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