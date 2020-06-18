美國爆紅實境節目《慾罷不能》 （Too Hot To Handle）中假戲真做的加拿大超正辣模法蘭雀絲凱（Francesca）與澳洲陽光鮮肉哈利（Harry），在節目結束後仍繼續交往甚至宣布訂婚，沒想到才過一個月法蘭雀絲凱竟在YouTube中表示「兩人已分手」。

《慾罷不能》找來10位來自世界各地的情場高手，在浪漫的度假勝地中一同享受浪漫時光但不能有任何親密行為，一旦被發現便會罰錢，而法蘭雀絲凱與哈利因抵擋不了誘惑，不僅在節目中盡情啪啪啪，兩人還正式交往並在節目結束後不久宣布訂婚，法蘭雀絲凱還為了縮短兩人距離飛到落山居定居，讓這對跨國戀成為話題。

在 Instagram 查看這則貼文 TOO HOT TO HANDLE（@francescafarago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 11:49 張貼

不過，兩人甜蜜的訂婚約只維持短短一個月，法蘭雀絲凱便在YouTube個人頻道上表示兩人因無法接受遠距離而分手，但她感覺自己被玩弄，因為她認為堅定的感情不管再如何爭吵都不會輕易放棄這段感情，而她也非常認真的在經營關係沒想到對方卻因沒了新鮮感而選擇放手，讓她十分心痛但也只能接受。不少粉絲看到也紛紛送上慰問並希望法蘭雀絲凱能遇到更好的對象。