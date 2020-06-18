寶徠建設(1805)今(18)日召開股東會，公布合併營收為1.27億元，較前年成長59.21%，稅後淨損為0.73億元，每股虧損0.91元，已連續3年虧損，寶徠建設董事長鍾喜吉表示，營建業因採完工認列法，營收要由虧轉盈確實非一蹴可及，在璞園入主寶徠後，今年北市將有首個雙品牌建案推出，未來也將加大推案力度。

寶徠建設表示，去年在「青埔寶徠花園」以及「康橋旭」餘屋銷況不錯，使去年合併營收虧損已有大幅改善，而今年也將加大推案力道，位於信義區松勇路的「信義案」已於今年3月動工，預計2023年完工，目前正評估是否進行預售；鄰近中山北路、民權東路口的「永靜公園案」，已完成都更整合，目前進行都更事業計劃核備程序中，預計1年後取得建照。

在新建案方面，寶徠與璞園第一個共同投資興建的「雙品牌」建案，將於今年底正式推出，基地位於敦化北路145巷的敦北危老案，基地面積340坪，預估總銷金額約22億元。產品規劃將是市場能接受的30~55坪中小坪數，但由於位在北市精華區，未來每坪開價上看3位數。

鍾喜吉表示，對於今年房市並不看壞，但寶徠目前還在整備期階段，新店「康橋旭」可售約有9億，將成今年業績主要來源，今年加強行銷力度，近期香港買家詢問度高，預料成交機會增加，將挹注今年營收，另外，近期商辦及廠辦市場需求持續增高，寶徠看好並積極評估跨足廠辦及商辦個案，正與合作方洽談合作方案中。。

此外，今股東會亦辦理董事屆期改選，本次改選，選出9位董事，其中有2位新成員，第1位為廖俞鑫董事，為「鎢鋼大王」廖萬隆的公子；英國牛津大學碩士；現任春保鎢鋼集團執行董事。第2位為郭雨新董事，南加州大學電機碩士，現任大億集團董事。寶徠期望借重二位新任董事的長才，增加公司未來發展動能。