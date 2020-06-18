根據地產市調機構統計，今年前5月大台北都更推案量已近900億元，去年全年也僅1200餘億元，下半年還有5個指標案推出，可望破1500億元，值得一提的是，今年北市已有10個新案，每坪平均開價已破百萬元，不斷創區域新高價，業者分析，主因都更案座落地點普遍不錯，以及整合成本高，是建商敢挑戰天價的背後因素。

根據住展雜誌統計，為去年末都更案延至今年釋出，讓今年都更案量蜂擁而出，今年截至5月底為止，大台北都更（不含危老重建）推案量累計約870億元，案量已達去年全年都更案量的7成1左右，顯示都更推案力道十分強勁。

住展雜誌研發長何世昌表示，房市持續復甦，都更推案力道更為強勁，接下來從6月之後，還有士林「全陽豐會」、文山「遠雄晴川」大同「宏國大道城」、信義「信義The One」、新店「合環LAND MARK」等指標案釋出，今年全年都更案量料將突破1,500億元，寫下史上新高指日可待。

有趣的是，今年大台北都更建案不僅大爆量，還有另一個特色就是很貴。統計資料顯示，至少有10個都更案平均開價創下該區段新高價。

例如中正區「永陞林語堂」，平均開價每坪95萬，追平牯嶺街最高價、信義區「松德長虹」平均開價每坪150萬，是信義計畫區外松德路段新天價、中山區「中山松悅」平均開價每坪145萬，創長安西路最高價、中山區「忠泰繪」平均開價每坪100萬，為德惠街新高價、士林區「圓山帝寶」平均開價每坪100萬，締造承德路四段新紀錄、士林區「士林一品」平均開價每坪95萬，為大南路新高價。

何世昌指出，都更建案勇於開高價，主因除了與房市景氣好轉有關外，都更案座落地點普遍不錯，以及整合成本高，是建商敢挑戰天價的背後因素。由於近年都更案收購老屋成本普遍較高、或是給予屋主權利變換條件普遍較好，提高了都更案推案成本，建商自然將這些成本轉嫁到房價上，希望在經過多年辛苦整合推案後能賣個好價錢。

從近年大台北都更推案量觀察，顯示民間都更熱度依然暖呼呼。何世昌認為，雖然都更案整合不易，但在大台北都會區建地一地難求，和都更利益誘導之下，業者縱使要花多年時間才能完成一個都更案，但仍不得不加入都更這個戰場。因此，雙北市都更熱潮勢必會延續下去，暫時看不到頽勢。