台灣國民人氣飲品「珍珠奶茶」風靡全球，珍奶熱潮不只帶動台灣手搖飲的高人氣，甚至也帶動一波珍奶風潮，像是珍奶蛋塔、珍奶冰淇淋等，就連花仙子也推出「珍奶香氛」，準備搶攻珍奶迷的心！

今年夏天如果還擔心喝珍奶太罪惡、熱量太高，珍奶控這回千萬不能錯過這款新品，花仙子推出Hitea全新品牌，以甜點系列奶茶香氛為概念，推出期間限定台灣最受歡迎的「珍珠奶茶、草莓甜心」奶茶香氛系列，不只空氣中都漂浮著甜甜珍奶味，濃醇的黑糖、香甜草莓混合著奶茶香實在好療癒，而且連外觀也特別設計手搖飲造型，保證0熱量、0蔗糖，讓人忍不住想喝珍奶時，就可以聞Hitea一解口腹之欲！

Hitea奶茶香氛本次推出珍珠奶茶、草莓甜心兩款口味。（圖／邱映慈攝影）

Hitea奶茶香氛，一上市就創造高人氣的討論熱潮，即日起在寶雅獨家首賣，想驗珍奶的獨特香氛，千萬不能錯過！

左為珍珠奶茶，右為草莓甜心，可持續芳香4至8周，空間散發甜甜奶茶香，香味通過IFRA國際香料認證。（圖／邱映慈攝影）

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★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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