Melvita花妍防護潔面凝膠 200ml ，1080元。（Melvita提供）

Melvita花妍防護卸妝凝膠 125ml，1080元。（Melvita提供）

DHC潔顏噴霧150ml，490元。（DHC提供）

Aesop苦橙香檸身體潔膚露500ml，1400元。（Aesop提供）

炎炎夏日來臨，為了甩開鎮日的粘膩感，清潔成為夏日保養焦點，各大美妝業者瞄準需求，也紛紛推出新品搶市。

看好消費者出遊機會增多，頂級日系美妝DHC推出的「潔顏噴霧」，採用「鹼性電解水」，使用上只要噴於全臉，不需要摩擦肌膚，就能去除皮脂髒污及多餘的角質，除此之外，產品添加能軟化肌膚、溶解皮脂的「小蘇打」，建議1天使用1次，每次使用約按壓7次於全臉，再以毛巾擦拭乾淨，或用溫水搭配潔顏產品清洗乾淨，讓出外旅行清潔更方便。

法國有機保養領導品牌Melvita蜜葳特，發揮30多年蒸餾萃取有機花水專業與經驗，推出「花妍防護潔面」系列，嚴選珍貴花水萃取液，卸妝清潔同時舒緩呵護肌膚， 24起至7月22日活動期間，新品全面9折，會員再享9折，單筆消費折扣後滿3800元可獲得價值730元的「夏日花妍潔顏組」，組合內含有有機棉環保洗臉卸妝巾3入、花妍防護卸妝凝膠30ml、王者玫瑰凝水淨膚露30ml。

Aesop苦橙香檸身體潔膚露是一款低泡沫凝露，可用於沐浴或洗手，帶有獨特的柑橘調香氣，為清潔儀式帶來更舒心的體驗，瓶身採用可回收材質rPET的琥珀色瓶，有500ml家居容量也有全新100ml尺寸，方便旅行、運動時攜帶。